侯友宜向民進黨發出挑戰　好膽別走！

侯友宜致詞。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月2日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選候選人侯友宜與黨主席朱立倫，2日上午於侯友宜和台北市信義、南松山選區“立委”候選人徐巧芯聯合競選總部成立大會上致詞時，向民進黨發出挑戰，要讓民進黨下台，並批評民進黨的貪腐、專制、“台獨”等問題。侯友宜直接嗆聲民進黨要它們＂齁膽麥趙＂（閩南語：好膽別走），朱立倫指出，民進黨抹紅侯友宜可見已經慌了，也想不出招數。



2日上午侯友宜和徐巧芯聯合競選總部成立大會於信義國中旁松仁路舉行。除了兩位候選人之外台北市長蔣萬安和國民黨主席朱立倫也都前來參加。活動開始前記者詢問現場工作人員後得知一開始現場有擺放約500張椅子，但後來陸陸續續又有增加不少椅子的擺放，加上四周也站了許多沒有位置的支持者，因此推估最後有近千人參加今日的造勢。



台北市第七選區（信義、南松山）是一個普遍認為是深藍的安全選區，它涵蓋了台北市的金融、商業和文化中心，也是許多知名企業和外國機構的所在地。這個選區的選民結構以中高收入、高教育程度、年輕白領和專業人士為主，對於經濟發展、社會福利和國際關係等議題有較高的關注度，也是所謂經濟、知識藍的大本營之一。



這個選區已經由財金專長的統計學博士國民黨“立委”費鴻泰連任長達五屆，但這次費鴻泰在黨內初選中敗給現任台北市議員的徐巧芯，徐巧芯雖然相較之下學歷沒有費鴻泰出色，但是以其年輕、美麗和口才出眾的形象吸引了不少支持者，加上過往勇於揭弊的形象也吸引了不少年輕世代的支持，被預料可以在這次選戰中替國民黨守住這一席。



侯友宜在致詞時，回憶過去當警察時，每次辦案遇到歹徒打電話來恐嚇他，他都會跟歹徒說＂齁膽麥趙＂他說，這次選舉他也要對民進黨說＂齁膽麥趙＂貪污舞弊、處處都是桃花的民進黨，該下台了。他指出，這次大選有2個最大的主軸，一個就是鴨霸、專制、貪腐的民進黨，讓人民很痛苦，民眾過去遭受民進黨的踐踏，他會與人民站在一起，他的搭檔副手趙少康臨危受命，與他合作無間，民進黨不用再來見縫插針，尤其他與趙少康一出來後，民進黨就馬上抹紅他，抗中保台外變不出新花招，讓人民厭煩。



侯友宜表示，民進黨可以談陸生，幫陸生納入健保，他談陸生就不行，民進黨2024大選候選人賴清德是引戰的“台獨”，而他是一輩子用生命守護這塊土地的人，自己的冒險比賴清德要多，誰才比較愛“中華民國”？這場選舉是台灣命運的紅綠燈，選擇他與國民黨“立委”候選人徐巧芯，就是守護“中華民國”的安全，一個到“國會”揭弊，另一個在政府除弊，兩人會一起翻轉台灣，讓台灣更好。

