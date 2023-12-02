中國載人航天代表團經港珠澳大橋離港抵澳

12月1日，香港特區行政長官李家超與中國載人航天工程辦公室副主任、代表團團長林西強在歡送儀式上。（來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，1日下午，中國載人航天工程代表團結束在香港的訪問活動，經港珠澳大橋抵達澳門。3天在澳期間，代表團將向澳門科技界及學校師生介紹中國載人航天工程建設發展，並展開面對面互動交流。



澳門特區行政長官賀一誠在歡迎晚宴致辭時表示，此次代表團訪問澳門，彰顯國家對澳門青年學生在科技教育上的關心和支持，意義重大。深信我們的青年學生必定非常珍惜這次機會。



中國載人航天工程辦公室副主任、代表團團長林西強表示，代表團此次來澳主要目的是與大家一起感受澳門的發展繁榮，見證澳門的發展成就，共享中國空間站建成的喜悅，激發青少年進一步熱愛科學探索和航天工程的激情。願積極支持澳門特區科研機構和科學家更多參與載人航天工程建設，特別是共同期待澳門的載荷專家能執行中國載人飛行任務的這一歷史時刻。



在離開香港前，香港特區政府在禮賓府為代表團舉行了歡送儀式。香港特區行政長官李家超致辭時表示，通過這次訪問，相信香港市民都能深深感受到中國人在實現航天夢的征程上，具有堅定的奮鬥決心。香港市民也為國家在航天科技上取得的非凡成就，深感自豪。



應香港特別行政區、澳門特別行政區政府邀請，中國載人航天工程代表團11月28日起赴香港、澳門進行為期6天的訪問，將於12月3日結束行程返京。