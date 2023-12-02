京澳合作會議第一次會議在澳門舉行

11月27日，嘉賓和得獎者在第九屆《金蓮花杯》“看電影、評電影”征文比賽頒獎儀式上合影。（來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，京澳合作會議第一次會議1日在澳門中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行。



雙方認為，京澳多年來在多個領域的合作取得了豐碩成果，京澳合作會議機制的正式建立，更為兩地搭建了全面、務實的綜合性交流合作平台，開創京澳合作的新局面，共同推動兩地經濟社會繁榮發展，不斷增進兩地人民福祉，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興作出積極貢獻。



會議由澳門特區行政長官賀一誠與北京市市長殷勇共同主持，澳門中聯辦主任鄭新聰參與會議。



賀一誠表示，通過京澳合作會議機制，兩地政府對口部門將加強交流，細化合作落實方案，加大兩地各領域合作。加強京澳合作有助澳門經濟適度多元發展。橫琴粵澳深度合作區建設正加快推進，歡迎及支持北京各界參與深合區的投資發展。



殷勇表示，國務院批准北京市與澳門特區政府建立京澳合作會議機制，標誌著京澳合作邁入嶄新階段。通過機制建設，深化兩地交流合作，這是服務中央港澳工作大局的重要安排，也是兩地共識和期盼。



會上，澳門特區政府經濟財政司司長李偉農介紹了近年京澳合作的成果；北京市副市長司馬紅宣布京澳合作會議第一次會議擬重點推進的合作領域。京澳雙方審議通過《京澳合作會議第一次會議備忘錄》。



會後，雙方共同見證了《京澳合作會議第一次會議備忘錄》《深化京澳科技創新合作備忘錄》《中國國際貿易促進委員會北京市分會 澳門貿易投資促進局戰略合作框架協議》《北京市文化和旅遊局與澳門特別行政區政府文化局、旅遊局開展文旅交流合作備忘錄》《北京市教育委員會與澳門特別行政區政府教育及青年發展局合作協議》《京澳職業培訓交流合作協議》及《教育和科學合作備忘錄》的簽署儀式。