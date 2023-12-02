“國家發展前景”論壇　教育界踴躍交流

善德基金會昨日舉辦國家發展前景論壇。（來源：大公報） 中評社香港12月2日電／據大公報報導，香港善德基金會昨日舉行“國家發展前景”論壇，就國際形勢與中國外交、國家統一前景及國家經濟前景三方面進行分享和交流。



主辦單位善德基金會主席董吳玲玲致辭時表示，今次舉辦“國家發展前景”論壇，希望支持和幫助教育同工更好瞭解和掌握國家發展大局，從而帶領學生加深對國家發展的認識，培養學生對中華文化和國民身份的認同，這對學生的未來至關重要。



中聯辦新界工作部部長李薊貽及教育局副局長施俊輝擔任論壇主禮嘉賓。施俊輝致辭時指出，論壇有助教育界同工鞏固學生的國家觀念、厚植家國情懷、建立國際視野。國家主席習近平給香港學生回信時，強調“深入瞭解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，錘煉過硬本領”的重要性。



施俊輝表示，教育局堅守使命，會不遺餘力地採取“多元策略、互相配合”方式推動國民教育。



主講嘉賓、外交部駐港特派員公署副特派員方建明表示，當前世界之變、時代之變、歷史之變以前所未有方式展開，論壇主題對我們如何準確把握國家歷史方向，更深刻理解中國與世界互動關係，幫助特區下一代找准個人成長的時代坐標具有重大意義。全港約300位中學、小學及幼稚園教育業界人士參加昨日舉辦的論壇。