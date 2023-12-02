慶祝“國家憲法日”晚宴講座昨晚舉行，出席嘉賓一同祝酒。（來源：大公報） 中評社香港12月2日電／據大公報報導，12月4日是“國家憲法日”，也是《中華人民共和國憲法》公布實施41周年。由基本法基金會、李浩然立法會議員辦公室主辦的“慶祝‘國家憲法日’晚宴講座”昨日舉行，講題為“國家及香港法治發展的洞察”。律政司司長林定國表示，中央一直堅持依法治國，依法治港，依法保障“一國兩制”實踐及推進祖國統一，嚴格依照憲法和基本法辦事，依法保障特區高度自治，防範和反對外部勢力干預港澳事務，維持香港、澳門長期繁榮穩定等，在國家憲法、基本法、香港國安法，以及黨中央多項決議中均有提及，說明有扎實憲制基礎確保香港的法治環境，香港各界要珍惜、尊重自身法律制度。



《憲法傳萬家》第三季下周首播



是次晚宴講座雲集多位內地和本地學者、法律界、政協社團和商界人士，包括林定國，全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山、原副主任譚惠珠、委員李國章、梁美芬、李浩然、莫樹聯，清華大學法學院院長周光權，富豪國際酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文等約170位嘉賓。



晚宴上，主辦方亦舉行了港台電視節目《憲法傳萬家》第三季首映禮，並預告新一季節目共10集，首集將於12月4日啟播。李浩然和周光權在致辭時講解了12月4日是國家憲法日的淵源。李浩然表示，現行的國家憲法是在1982年12月4日通過，一直沿用至今，並隨著社會發展、經濟進步等需要加入了很多內容。



周光權表示，國家憲法是中國的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威等，而國家憲法日正是為了增強全社會憲法意識，弘揚憲法精神，全面推進依法治國意識等。他強調，國家憲法是基本法的立法根基，是“一國兩制”、“港人治港”和高度自治的法理基礎和限制，希望香港各界人士能夠一道努力，推動全社會樹立憲法意識，養成憲法觀念，確保“一國兩制”平穩執行。



林定國在晚宴上表示，國家憲法第五條已訂明“中華人民共和國實行依法治國，建設社會主義法治國家。國家維護社會主義法制的統一和尊嚴。一切法律、行政法規和地方性法規都不得同憲法相抵觸。一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織都必須遵守憲法和法律。一切違反憲法和法律的行為，必須予以追究。任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權。”



林定國又說，在2014年十八屆四中全會通過的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大議題的決定》中提到：依法保障“一國兩制”實踐及推進祖國統一。

