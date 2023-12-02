新政首日　6國免簽政策旅客抵達滬

12月1日，首批享受六國免簽政策的旅客在上海浦東國際機場邊檢入境大廳接受查驗。（上海機場邊檢站供圖） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，12月1日起，中國試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。



新政試行首日，德國法蘭克福至中國上海的CA936航班抵達上海浦東國際機場，一批批旅客陸續下機，有序進入邊檢入境大廳。



來自德國的克勞澤·阿瑟·羅伯特成為享受該項新政策的旅客之一。“免簽政策非常便利，給我們節省了許多時間！”羅伯特說。據羅伯特介紹，他從互聯網上瞭解到此項免簽便利政策後，便立即訂好機票，開啟了這場“說走就走”的旅行。得益於15天的免簽停留時間，他可以更好地規劃本次旅遊行程，深入瞭解中國的風土人情，感受中國文化的魅力。



據悉，此項政策試行期為2023年12月1日至2024年11月30日。截至1日下午6時，當天在浦東、虹橋兩大機場口岸，享受該項免簽政策入境人員超160人。



上海機場邊檢站副站長胡世雲預計，未來享受該項免簽政策旅客數量會持續攀升。“下一步，上海邊檢機關將持續關注出入境航班動態，繼續加強與相關航司、口岸單位等職能部門的溝通協作，全力貫徹落實免簽入境等新政措施，助力經濟高質量發展、助推高水平對外開放。”他說。