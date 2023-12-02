中國北極黃河站科學家詳解極光觀測研究

11月12日，中國極地研究中心副研究員李斌在挪威新奧勒鬆檢查設備。（來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，挪威斯瓦爾巴群島的新奧勒鬆小鎮是最靠近北極的人類定居點之一，因其極高的緯度和豐富的地質生態被極地科學家譽為“科考聖地”。中國首個北極科學考察站——黃河站就坐落在這裡。



這個極北小鎮每年衹有4個月的日夜交替，從10月下旬到次年2月下旬，有長達120多天處於極夜，這也是觀測極光的最佳季節。近日，今年冬季駐守在這裡的黃河站越冬站長、中國極地研究中心副研究員李斌向新華社記者介紹了在黃河站觀測和研究極光的有關情況。



極光是一種等離子體現象，主要發生在具有磁場和大氣的行星上。地球上的極光是由於來自磁層和太陽風的帶電高能粒子被地磁場導引帶進地球大氣層，並與高層大氣中的原子碰撞造成的發光現象。極光最常見的顔色為綠色，此外還有紅色、紫色等。身為研究極光的科研人員，李斌時常被問到的一個問題是：研究極光有什麼用？



“在空間物理領域，觀測極光為科學家提供了重要數據，也豐富了人類對地球磁層的瞭解。”李斌解釋，通過瞭解地球磁層狀態，人類才能更好地掌握地球空間環境的規律，這對衛星發射、航空航天通信等領域具有重要意義。



李斌介紹，極光就好像地球高緯度空間的“雨雪”。高緯度地區的電磁設施可能會受到空間環境影響，比如一些通信導航衛星、輸電網絡等，受周圍電磁環境影響都比較大。如果能通過極光觀測推算出空間中磁暴發生的時間和強度，並採取應對措施，就能降低磁暴對電磁設施的影響。



“人們出行都會看天氣預報，（觀測）極光就是地球空間的一種‘天氣預報’，”李斌風趣地說，“當人類能夠比較頻繁地離開地球，去月球和火星旅行，我們對於空間‘天氣預報’就會有更大需求。在並不遙遠的未來，我們會需要關注太空中的‘風雨雷電’，並依此調整自己的太空旅行。對極光的觀測和研究正是空間‘天氣預報’的必要手段。”



全世界可以觀測極光的地方有很多，但黃河站所在的新奧勒鬆有得天獨厚的優勢——這裡地處北緯79度的高緯度地區。



“極夜在正午也是黑夜，我們可以在黃河站看到日側極光，這與其他地方看到的夜側極光不同。”李斌說，“日側極光是指正午時分的極光，科學家通過觀測日側極光可以瞭解地球粒子逃逸情況，知道地球大氣是在淨流入還是在淨流出。”

