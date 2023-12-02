老撾國防部授予中國援老醫療專家組英勇勛章

這是11月13日在老撾首都萬象拍攝的玉佛寺。（來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，中國人民解放軍第九批援老醫療專家組12月1日在老撾首都萬象獲頒老撾人民軍二級英勇勛章，以表彰他們在老撾醫療援助事業中的卓越貢獻。



老撾國防部副部長占通在授勛儀式上對醫療專家組在老期間的工作表現給予高度讚揚和充分肯定。占通表示，援老醫療專家組不僅幫助老撾人民軍103醫院成立了老撾首個胸痛中心、推動開展首屆醫學學術交流會議，更在醫療技術、管理經驗等方面傳授了先進理念，以實際行動為老撾人民醫療健康事業可持續發展貢獻力量。



第九批援老醫療專家組組長、二級英勇勛章獲得者蔡越在授勛儀式上表示，這是一份來之不易的榮譽，也是對援老醫療專家組全體成員努力付出的最好回饋。



中國駐老撾大使館武官李兵在接受新華社記者採訪時表示，援老醫療專家組秉持優良作風，為中老友誼和衛生事業發展作出貢獻。中老兩國將繼續攜手前行，構築更健康更美好的明天。



2019年以來，中國人民解放軍已向老撾人民軍103醫院派遣多批醫療專家組。第九批援助老撾人民軍醫療專家組今年6月抵達老撾，開始為期6個月的醫療援助工作。此次派遣的專家組共10人，來自空軍軍醫大學西京醫院，是心血管內外科、神經內外科、血液內科、骨科、消化內科等領域的專家。