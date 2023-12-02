人民時評：為區域協調發展築牢教育地基

11月29日，青海省西寧市湟源縣大華鎮池漢新村幼兒園的小朋友在上美術課。（來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據人民日報報導，教師是立教之本、興教之源。為各類教育人才創造幹事創業的舞台，用事業留人、機遇留人、環境留人，是欠發達地區、農村地區興教強教的關鍵所在



位於新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場分場的官地小學，是一所典型的農村小學。今年，學校迎來5名新老師。與新老師溝通，已扎根村小17年的教師王正旺很感慨：“別看咱們是村小，教學樓配了多媒體設備，老師有周轉房，收入有保障，培訓也越來越高質量！”農村地區教育條件在改善，老師們心氣旺起來，是筆者近年來在基層採訪時的一個明顯感受。



教師是立教之本、興教之源，從一定程度上講，也是地方長遠發展的重要基礎性資源。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持把教育作為國之大計、黨之大計，著力推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。比如從2021年起，國家啟動“中西部欠發達地區優秀教師定向培養計劃”，由教育部直屬師範大學與地方師範院校採取定向方式，每年為832個脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校培養1萬名左右師範生。特崗計劃、“三區”人才支持計劃教師專項計劃、銀齡講學計劃、鄉村教師生活補助政策……一系列來自中央的政策支持助力教師扎根農村、服務基層，改善了基層教育質量，為區域發展和鄉村振興築牢教育地基、提供人才保障。



一名優秀的老師，可以改變孩子的一生；一名優秀的校長，可以帶出一個好的學校。而要培養出這樣的優秀教師、校長，往往需要十餘年甚至幾十年的時光。如何回報付出？誰來分擔培養成本？為欠發達地區、農村地區培養、留住一批優秀教師，離不開強有力的引導激勵政策。今年6月，中辦、國辦印發《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》，明確提出“以推進師資配置均衡化為重點，加快縮小校際辦學質量差距”“加強民族地區師資隊伍建設”等舉措。以改革添動力，用政策促均衡，支持優質的教育資源和優秀校長、教師向欠發達地區、農村地區流動，有助於推動義務教育均衡發展，讓優秀教育人才在基層扎下根、留得住。



讓優秀教育人才在基層扎根，欠發達地區、農村地區自身也需要練好“內功”、做好“後勤”，培厚教育人才發展的土壤。筆者在西部多地走訪發現，農村地區教育薄弱環節正在不斷補強。不少地方都實現了“村鎮最好的房子是學校”“財政發工資第一批給教師”。在一些偏遠地區，當地政府還為教師修建了周轉房，解決了他們的住宿難題。得益於政策引導和制度支撐，不少欠發達地區、農村地區的教師有了“堅守三尺講台，潛心教書育人”的底氣，教師隊伍也越來越穩定。



為各類教育人才創造幹事創業的舞台，用事業留人、機遇留人、環境留人，是欠發達地區、農村地區興教強教的關鍵所在。尤其是對於優秀校長和教師，教育部門更要予以關注和支持，讓他們能心無旁騖地躬耕教壇、發光發熱。對於年輕教師，不妨進一步加強培訓和交流，加快其成長，打造科學合理的人才梯隊。不少地方已經有所突破，形成“縣管校聘”“省管校用”等行之有效的機制，調動一批優秀教師、校長到鄉鎮、到農村、到薄弱學校教書育人。這些創新之舉，契合了義務教育優質均衡發展的本義。



加強教師隊伍建設，是建設教育強國最重要的基礎工作。在欠發達地區、農村地區培養造就師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的高素質專業化教師隊伍，必將積功長遠，惠及更多學子和家庭。