美國會否回歸基辛格大外交戰略？

這是2015年1月29日基辛格在美國華盛頓出席國會參議院軍事委員會聽證會時的資料照片。（來源：新華社） 中評社香港12月2日電／據大公報報導，美國前國務卿基辛格博士逝世。這位百歲老人，帶走了一個波瀾壯闊的時代，也給中美關係留下了豐厚遺產。



世人猶記，1971年7月和10月，基辛格兩度秘密訪華，不僅拉開了美國對華外交的帷幕，也為時任美國總統尼克松歷史性訪華打了前站，更為以後中美建交奠定了基礎。當然，除了基辛格在中美關係破局上作出的貢獻，他還推動了美蘇簽署第一、第二階段限制戰略武器條約，避免了美蘇“冷戰”時期的“熱核”風險。在中國幫助下，基辛格也讓美國走出越戰泥潭，並因此榮獲諾貝爾和平獎。



回顧歷史，人們才會恍然大悟！20世紀70年代上半葉，美國的全球戰略處境相當尷尬，美蘇“冷戰”對峙力不從心，越戰泥潭讓美國反戰情緒沸騰，阿以衝突讓美國左支右絀。在此情勢下，中美關係緩和，形成了中美蘇大三角關係的新格局，緩解了美蘇“雙超”爭霸的壓力，強化了美國對西方世界的領導力，解決了越戰等困擾美國的地緣政治困局。在此情勢下，也給美國解決中東問題提供了契機。



“現實主義權力平衡大師”



想到未必做到，做到未必做好。但是，基辛格不僅想到了對華緩和的關鍵戰略，而且用實際行動打破了中美關係的圍城，疏通了中美兩國從高層到民間的溝通管道，雖然不時有梗阻有挫折。但事實證明，基辛格當年秘密訪華的“破冰之旅”，通過撬動中國這個世界大國的杠杆，不僅為中美關係正常化打下了基礎，也破解了美國的戰略困境，更深刻影響了“冷戰”進程，確立了後“冷戰”時代全球多極化格局的走向。



正因為如此，基辛格被視為“現實主義權力平衡大師”“真正的戰略家”。從過去看現在，從現在推未來，中美關係已經成為全球最重要的雙邊關係，亦可知曉基辛格打破中美關係隔絕的深遠意義。簡言之，當年基辛格的秘密訪華，不是簡單的策略之舉，而是基於長遠的戰略目標。只不過，他充當了敢想敢為敢做的外交先鋒作用，而且在其退出美國權力核心之後，依然重視中美關係的發展。這位睿智的百歲老人，從1971年到2023年共訪華100多次，這在外國政治家中絕無僅有。



基辛格一生都為中美關係所努力，正如他自己所言：“中國已經成為他生命中的一部分”。基辛格逝世後在其官網發布的回顧紀念文章中，涉及中國的部分多達11處。今年7月，基辛格生前最後一次訪華，還為維護中美關係奔走。當中美關係成為全球最重要的雙邊關係，基辛格博士一生心系中美關係的努力顯得尤為重要。從52年前的秘密訪華到其終生維護中美關係，基辛格以個人努力為中美兩個大國留下了豐厚遺產。這也是中美兩國所共同體認的。

