國家金融監管總局對多家金融機構開罰單

中評社北京12月2日電／國家金融監督管理總局1日公佈了對多家金融機構的罰單，涉及國有大行、股份制銀行、保險公司等。



中信銀行股份有限公司涉及56項主要違法違規事實，包括“違反高管準入管理相關規定”“關聯貸款管理不合規”“重大關聯交易信息披露不充分”等。金融監管總局對中信銀行總行罰款15242.59萬元、沒收違法所得462.59萬元，對分支機構罰款6770萬元；罰沒合計22475.18萬元。



中國建設銀行股份有限公司因“違規通過儲蓄櫃台銷售投資連結型保險產品”“無資格人員銷售基金產品”等18項主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計3791.879382萬元。其中，總行2041.879382萬元，分支機構1750萬元。



中國農業銀行股份有限公司因“流動資金貸款被用於固定資產投資”“貸款受託支付問題整改不到位”等13項主要違法違規事實，被沒收違法所得並處罰款合計2710.9738萬元。其中，總行570.9738萬元，分支機構2140萬元。



興銀理財有限責任公司因“理財產品之間進行利益輸送”“同業理財產品壓降不到位”等問題被罰1240萬元。合眾資產管理股份有限公司因“保險資金運用未堅持獨立運作，股東方干預保險資金運用工作”等問題被罰430萬元。中國人保資產管理有限公司因“支農支小融資捆綁銷售保險產品”“股權投資計劃投後管理不規範”等問題被罰240萬元。陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司因“提供虛假的保險中介業務報告、報表、文件、資料”等問題被罰211萬元。



此外，中郵人壽保險股份有限公司、光大永明資產管理股份有限公司、陽光財產保險股份有限公司、國壽投資保險資產管理有限公司、中國人民健康保險股份有限公司等也在被罰機構之列。