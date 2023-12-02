越共中央總書記阮富仲會見王毅

中評社北京12月2日電／當地時間12月1日，越共中央總書記阮富仲在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅首先轉達習近平總書記對阮富仲總書記最親切的問候。王毅表示，在以阮富仲總書記為首的越共中央堅強領導下，越南政治社會和諧穩定，經濟發展蓬勃有力，國際地位不斷提升，相信越方一定能夠實現確定的戰略目標。中越兩黨最高領導人建立了牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供了重要戰略引領。為貫徹落實好兩黨最高領導人戰略共識，今天上午我同陳流光副總理共同主持了中越雙邊合作指導委員會第十五次會議，就推進下階段各領域合作達成系列共識。



王毅說，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵。中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交的優先方向。在兩國建立全面戰略合作伙伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成。這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展，將為兩國關係開闢更加光明的前景。



阮富仲請王毅轉達對習近平總書記最親切的問候。阮富仲表示，越中兩國山連山，水連水。“越中情誼深、同志加兄弟”，這在世界上是獨一無二的。我第三次出任越共中央總書記後，訪問的第一個國家就是中國。我同習近平總書記進行了很好的交流，至今仍對那次訪問記憶猶新。前不久我專門赴越中邊境友誼口岸種下了友誼樹，世界上衹有越中之間有以友誼為名的口岸，充分體現了我們對兩國傳統友誼的珍視。越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信通過雙方共同努力，兩國“同志加兄弟”的情誼定會越來越深厚。



王毅表示，阮富仲總書記對中國的深情厚誼令人感動，相信中越友誼之樹一定會枝繁葉茂，結出纍纍碩果。



同日，王毅還分別會見了越南國家主席武文賞和越南外長裴青山。