王毅會見越南外長裴青山

中評社北京12月2日電／當地時間12月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在河內會見越南外長裴青山。



新華社報導，王毅表示，志同道合、命運與共，是中越關係的鮮明特徵。兩黨兩國高層交往密切，像走親戚一樣常來常往，充分彰顯中越關係的高水平和特殊性。中越社會制度相同、理想信念相通，兩國關係理應走在其他國家前面。明確兩國關係新定位、確定新目標，不僅將為兩黨兩國關係發展開闢新前景，也將為人類和平與進步事業做出中越新貢獻。



王毅強調，兩國外交部門要鼓勵支持和協調各部門、各地方落實好兩黨最高領導人達成的戰略共識，加強黨際交往和治國理政經驗交流，推動各領域務實合作掀起新高潮。積極推進海上互利合作，防止域外勢力介入，加快“南海行為準則”磋商，使南海成為和平合作之海。在國際和多邊領域，中越應密切協調、相互支持，共同維護國際公平正義。



裴青山表示，越南黨、國家和人民對中國有著特殊感情，越中友誼深入人心。越方將發展對華關係作為戰略選擇和頭等優先，希望推動兩黨兩國關係健康、穩定、持久發展，並提升至新高度。兩國外交部門可以密切配合，發揮好協調推動各領域合作的作用，加強高層交往和各層級交流，深化農產品、互聯互通、高科技、旅遊等領域務實合作。越方願同中方加強在國際和地區事務中的協調配合，支持構建人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。中方的理念和倡議符合聯合國憲章精神，符合各國建設更加美好世界的願望，有利於人類和平與進步事業。越方願根據兩國高層共識，同中方共同維護海上和平穩定。



雙方還就共同關心的國際和地區熱點問題交換了意見。