中越雙邊合作指導委員會舉行第十五次會議

中評社北京12月2日電／當地時間12月1日，中國－越南雙邊合作指導委員會第十五次會議在越南河內舉行，中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅和越南副總理陳流光共同主持，雙方多個部委和地方負責人作為機制成員線上線下參加。



新華社報導，王毅表示，今年對中越兩國都具有特殊意義。中國貫徹落實中共二十大精神順利開局，越南加緊落實越共十三大決議，兩國社會主義事業都進入關鍵階段。今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年，在習近平總書記和阮富仲總書記戰略引領下，兩國關係高位運行，戰略合作全面深化，雙方就提升雙邊關係定位達成重要共識，將開啟兩國關係新階段。我們願同越方共同用好雙邊合作指導委員會這一統籌雙邊合作的管總機制，為下階段合作做好統籌謀劃，為推進新時期中越關係做出積極貢獻。



王毅說，上次會議以來，中越關係取得長足發展。高層引領有成效，務實合作有突破，海上合作有進展，多邊支持有力度，這些成果為兩國關係邁入新階段奠定了堅實良好基礎。當今世界變亂交織，面對紛繁複雜形勢，中越要不忘初心、團結一致，堅定走和平、合作與發展的道路，從促進人類進步和壯大社會主義力量的戰略高度看待把握兩黨兩國關係。雙方要保持高層戰略溝通，不斷凝聚共識、增進互信；加強國防、公安、安全等合作機制，深化反恐、打擊電信詐騙等非傳統安全合作。發揮地緣相近、產業互補優勢，深化經貿、互聯互通、關鍵礦產等領域合作，共同打造互利共贏、穩定暢通的產供鏈體系。加強兩黨宣傳部門、央媒和出版機構、文旅、青年、地方對口交流，便利人員往來，增進兩國民眾的相互瞭解。攜手捍衞國際公平正義，踐行真正的多邊主義，在事關彼此重大利益問題上相互支持。恪守高層共識，堅持通過友好協商管控分歧，積極推進海上合作，維護南海來之不易的和平穩定局面。



陳流光表示，越方對中國黨、國家和人民進入新時代以來，特別是二十大以來取得的歷史性成就表示衷心祝賀，堅信中國將順利實現第二個百年目標。作為“同志加兄弟”，越南支持中國發展壯大，為維護地區和世界和平穩定發揮更加重要的作用。今年是越中建立全面戰略合作伙伴關係15周年，兩黨兩國關係蓬勃發展，取得豐碩成果。雙方保持密切高層交往，政治互信不斷鞏固，各層級、各地方交流取得積極進展，經貿、投資、交通、科技等領域合作發展迅速。越方贊同中方對兩國關係下階段發展的總體設想。願同中方加強高層互訪勢頭，積極開展黨際、議會交流。發揮好指導委員會協調作用，密切外交、國防、安全合作，推動經貿、投資、金融合作取得更大發展，加強交通、農業、環保、科技、旅遊、教育合作和地方交流，拓展人工智能、綠色能源合作。根據兩國高層達成的共識，妥善有效管控分歧，共同推動“南海行為準則”磋商，使南海成為和平合作之海。



雙方一致同意發揮好指導委員會的統籌協調作用，圍繞中越關係新的定位，各部門加緊對接，形成更多具體合作思路，推動中越全面戰略合作走深走實，為兩國關係邁入新階段奠定堅實基礎。