越南國家主席武文賞會見王毅

中評社北京12月2日電／當地時間12月1日，越南國家主席武文賞在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅首先轉達習近平總書記、國家主席對武文賞國家主席的親切問候和良好祝願。王毅表示，在習近平總書記與阮富仲總書記的戰略引領下，中越關係保持高位運行，不僅造福兩國人民，也促進了地區和世界的和平與發展。主席同志10月應邀出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，為論壇成功做出重要貢獻。習近平總書記同你就鞏固中越友好、推進高質量共建“一帶一路”和“兩廊一圈”達成重要共識，為深化中越全面戰略合作指明了方向。我此次來越同陳流光副總理共同主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議，就是要共同落實好兩黨兩國領導人重要共識。雙方回顧了各領域合作進展，明確了下階段工作方向，就深化合作，推動中越各領域關係健康穩定發展達成新的共識。



王毅說，中越有著深厚傳統友誼，今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年。主席同志多次表示，越方把鞏固和深化中越關係作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。中國也將越南作為周邊外交的優先方向。我們願同越方統籌推進下階段各領域合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠。



武文賞請王毅轉達對習近平總書記、國家主席的誠摯問候，表示相信在以習近平同志為核心的中共中央領導下，中國將落實好二十大精神，不斷取得更大發展成就。越中都處於關鍵發展階段，加強合作有利於各自振興。越方願同中方共同努力，不斷鞏固深化越中全面戰略合作伙伴關係。雙方要精心準備下階段重要政治議程，把兩黨最高領導人的共識落到實處。今年前10個月中國對越投資快速增長，雙邊貿易保持良好勢頭，希望進一步加強貿易投資、黨際、立法機構、地方、青年、國防、安全等領域的合作。在推進“一帶一路”與“兩廊一圈”戰略對接過程中，加強優勢互補，在能源轉型、關鍵基礎設施等方面開展更多合作。越方願同中方在國際地區事務中相互支持，樂見中國不斷發展強大，在國際事務中發揮更重要作用。