財務吃緊？柯文哲：從頭到尾瀕臨破產邊緣

中評社台北12月2日電／民眾黨“總統”參選人、黨主席柯文哲今（2）日被問到有關民眾黨財務吃緊一事，他以詼諧的方式坦承，“其實民眾黨從頭到尾都是瀕臨破產邊緣”，至於被媒體人質疑，年輕人錢不多卻要跟年輕人募款，他則表示感謝黃國昌發起的一人捐500，也謝謝年輕人捐出他們的便當錢。



中時新聞網報導，有關民眾黨財務吃緊一事，柯文哲表示，“其實民眾黨從頭到尾都是瀕臨破產邊緣”，但也是一路撐到現在，這場選戰到目前為止，都是靠小額捐款撐到現在，這是台灣人民力量的顯現，也要向台灣人民證明一次，選舉不一定要向國、民兩黨那種方式，更諷刺地說：“大家不是遊覽車載來的，發兩個便當，還要看是不是雙主菜。”



至於有媒體人質疑，民眾黨跟年輕人募款，但年輕人的錢不多是要營造“柯文哲勇敢對抗財團”的形象，柯文哲先感謝黃國昌發起的一人捐500，接著又說500元在台北市可以買4到5個便當，所以很感謝年輕人捐出他們的便當錢。



另外，柯文哲預計明天到台中替蔡壁如站台，但盧秀燕跟國民黨“立委”參選人都會在柯抵達前離開，感覺藍白合示範區有點尷尬，柯文哲回應，活在世界上自然就好、大家方便就好，不會故意去讓人家尷尬。



柯文哲強調，這次競選主題曲叫“簡單的人”，就是希望每個人很自然，在這個社會很簡單的做事，就可以在社會安居樂業，這不僅是他自己的期望也是對台灣未來的期望。