趙少康：選舉不是賭博　投賴蕭上戰場

中評社台北12月2日電／國民黨“副總統”侯選人趙少康2日到新竹縣參加侯友宜、徐欣瑩聯合競選總部成立大會，指和平是一個政治領袖、國家領導人的最高道德，一個沒有讓國家和平的領導人，是沒有道德的領導人，“投賴蕭上戰場，投侯康有好康！”強調民進黨做不好就要下台！



中時新聞網報導，趙少康說，民主政治很簡單，做得好就繼續做，做不好就下台，民進黨做得有好嗎？做不好就下台嘛！民進黨8年執政，大家能不能告訴我民進黨做的好事，一件有沒有，一件都想不出來，真的一件都想不出來，但是壞事隨便講都有。



趙少康說，光講當時新冠肺炎，要口罩沒有，要疫苗沒有，要快篩沒有，要病房沒有，疫情過後，要雞蛋也沒有，不要說光這個，缺水缺電缺人缺工，什麼都缺，我們怎麼選這個政府讓我們什麼都缺呢，這不是很奇怪嗎？



趙少康問台下支持群眾，民進黨繼續執政，你的未來會更好嗎？台灣未來會更好嗎？我們的子孫未來會更好嗎？兩岸會更和平嗎？台灣的經濟會更發展嗎？那既然不會，換人換黨做看看對不對？



趙少康說，民主本來就是這樣，你已經知道他沒做好，也做不好，那還不下台，賴在那個位置上幹什麼，不是很奇怪嗎？所以明年1月13日“總統”選侯友宜，票就要蓋上去就對了，他跟大家保證，侯友宜跟趙少康一定會帶領“國家”走向正確的道路，一定會用最好的人才，來幫“國家”發展經濟，一定會好好的維護我們的主權，同時避免跟大陸發生衝突。



趙少康說，如果一打仗什麼都沒有了，大家都完了，你看烏克蘭、加沙走廊好慘，烏克蘭1千萬難民，我們絕對不能讓這種事情發生，他常常講和平是一個政治領袖、國家領導人的最高道德，一個沒有讓國家和平的領導人，是沒有道德的領導人，這一票只投我們自己，是投各位自己，是投各位的未來，投各位的子孫！



趙少康說，民進黨口口聲聲說這是黑白說，民進黨發言人說戰爭是假議題，如果是假議題為什麼當兵要從4個月變1年，假議題為什麼“國防”預算3千億變6千億，“國防部長”為什麼說打起來沒有前方後方，大家都要上戰場，活生生的事實。



趙少康批民進黨一方面去引戰，一方面說不會，那不是騙人嗎？我們可以選這樣騙人的政府嗎？賴清德就騙人稱打仗義務役不能到前線，“國防部長”馬上吐槽說打起仗哪有份前方後方，通通是戰場，沒有地方免得了。



趙少康強調“投賴蕭上戰場，投侯康有好康！！”投侯康保證大家將來都有發展，年輕人也可以賺錢，也可以買得起房子，投賴蕭替台灣帶來戰爭的疑慮，兩岸之間不能夠去冒險，選舉不是賭博，選“總統”“副總統”是“國家”大事，我們每一個人的大事，台灣未來的大事，不能有賭博心態說賭一賭看看，希望大家幫侯康拉票！