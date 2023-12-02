馬韓趙洪現身挺洪孟楷　淡水河口藍大咖雲集

馬英九大讚自己站台效果很好。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新北市“立委”候選人洪孟楷2日下午在新北市淡水水岸廣場舉行造勢大會，請來國民黨2024副手候選人趙少康、前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席洪秀柱、南投縣長許淑華等藍軍大咖助選，現場湧入2000多名鄉親，氣氛非常火熱，藍軍群星讓淡水碼頭嗨翻。



洪孟楷2020年初次當選新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）“立委”，現爭取連任當中，對手為民進黨前新北市黨部主委何博文。新北市第一選區也是台灣最北端的北海岸，也是淡水河出海口所在地。



洪孟楷2日下午在新北市淡水水岸廣場舉行“侯友宜洪孟楷淡水競選總部成立大會”，藍營大咖包括國民黨2024副手候選人趙少康、國民黨2024不分區“立委”第一名韓國瑜、馬英九、國民黨南投縣長許淑華、國民黨前主席洪秀柱、國民黨秘書長黃健庭都到場力挺，眾星雲集。



國民黨2024候選人侯友宜今日下午前往彰化舉行大型造勢，未能到場助選，趙少康成功扮演最佳分身，國民黨2024選戰策略越來越有“南侯北趙”的趨勢。



趙少康表示，淡水河以前被稱為黑龍江，那時候很臭，就是我當“環保署長”時整治的，國民黨人才很多，執政要有計劃，民進黨執政8年沒有一樣好的，而且壞事隨便講都有，沒疫苗，沒雞蛋，又缺電缺工，我們要選一個什麼都缺的政府嗎？年輕人不敢結婚，不敢生孩子，怎麼會這樣呢？將來怎麼辦，私立大學都要倒了，這些問題必須要解決，否則台灣沒有前途。



趙少康指出，民進黨執政，我們未來一定越來越糟，賴清德說當兵一年不會上前線，但台灣哪有分前方後方，尤其這邊是淡水河口，淡水就是前線，通通是戰場，大家願意嗎，看看烏克蘭，看看加沙，真的很慘，選民進黨“賴蕭配”就是上戰場，選國民黨“侯康配”才有好康。



馬英九致詞時則說，真沒想到現場會有這麼多人。主持人此時回說，都是來看馬英九的，馬英九聽到後轉頭對洪孟楷說，“那你不是很難過嗎？”馬英九表示，4年前我也是幫洪孟楷站台，最後他順利當選，可見我站台的效果還不錯，洪孟楷很努力認真，我們很欣慰後繼有人。



許淑華表示，洪孟楷幾乎每個會期都是被選為優秀“立委”，初生之犢不畏虎，我有幸和他當過“立委”同事，加上洪孟楷爸爸是南投人，所以我從南投來幫忙，我在南投選舉時，也曾請洪孟楷過來助選，洪孟楷當“立委”很認真，常常早上6時就到“立法院”打拚，這種這麼好的“立委”哪裡找？許淑華表示，兩岸和平、經濟發展才是我們要的，希望大家支持洪孟楷，2024支持“侯康配”。



洪秀柱則講了笑話讓全場笑翻，她說，今天我來是有原因的，洪孟楷媽媽是前國民黨“立委”郭素春，我們以前在“立法院”當過同事，以前我常常上電視節目，有一天洪孟楷被同學說，看到你媽媽上電視態度很兇，洪孟楷回說我媽媽沒上電視，對方說那個洪秀柱不是你媽嗎？原來我是洪孟楷的媽，之後洪孟楷看到我就叫娘，害我找不到老伴，賺錢也沒給我，真是不孝。