“雲”入深山：村醫“手工作坊”到“雲端路”

石醫生前往患者家 中評社北京12月2日電／據新華社報導，深山往往意味著滯後與閉塞，是醫療普惠需要抵達的“最後一公里”。而有這樣一個群體在默默守護著最後一公里的健康，他們就是鄉村醫生。



作為三級醫療體系中最基層的力量，他們不僅能為村民們解決小病小痛、實施及時急救處理，更能緩解城鎮醫院的就醫壓力，為解決“看病難看病貴”的問題提供著基礎支持。如今，在湖南省祁東縣“看病難看病貴”的問題得到了怎樣的改善？



村醫“夫妻檔” 十餘載守護村民健康



湖南省衡陽市祁東縣北靠巍峨聳立的南岳衡山，毗鄰清波綿延的湘江，這裡山清水秀，但醫療水平的發展也相對遲緩。石久醫生是祁東縣洪橋村的一名村醫，從事鄉村醫生工作已經17年了。因為從小受到“赤腳醫生”外公的影響，醫學院一畢業石醫生就決定回到家鄉，開辦鄉村衛生所，傳承外公的夙願。



早上7點鐘診所一開門，這裡就擠滿了前來看病的村民。石醫生回憶稱，之前他和妻子二人需要既是醫師，又是護士，又是配藥師，還是記錄員，忙得不可開交。現在有了雲電腦，這一切變得便捷起來。石醫生給村民問診，他的妻子在電腦上熟練地操作著醫保系統，二人配合默契。



石醫生使用雲電腦為村民進行實時醫保報銷



病人看完病開好藥，只要把身份證放到讀卡器上查驗後，就可以實現在線醫保報銷，整個過程不到1分鐘。



雲電腦進村 從“自己承擔”到“有人分擔”