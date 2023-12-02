黑龍江：對監督檢查等工作開展規範化評查

（来源：中纪委） 中評社北京12月2日電／據中央紀委國家監委報導，近日，黑龍江省紀委監委對各監督檢查室、審查調查室，以及幹部監督室、機關紀委等16個內設職能部門2023年上半年監督檢查和審查調查工作規範化情況開展了評查，並根據評查結果建立整改台賬，確保整改到位。



據瞭解，為健全完善機關內控機制，深入推進機關規範化法治化正規化建設，黑龍江省紀委監委對2022年6月制定出台的《監督檢查審查調查工作規範化評查辦法》進行修訂，細化設定48項負向約束指標和10項正向激勵指標，並對委機關各監督檢查審查調查部門業務規範化開展常態化評查。



“本次評查以紀檢監察黨內法規、國家法律法規和規範性文件為依據，覆蓋問題線索辦理、數據統計、審查調查程序、措施使用、涉案財物管理、以案促改、檢查調查類材料歸檔全流程，聚焦影響執紀執法工作質量的關鍵環節開展。”黑龍江省紀委監委有關負責同志介紹。



黑龍江省紀委監委案件監督管理室通過日常監督與專項檢查相結合、線上監督與線下監督相結合、調看錄音錄像資料審核備案材料與查閱案卷文書相結合等多種方式，對各辦案部門問題線索和案件辦理、監督檢查審查調查措施使用等進行評查，並會同辦公廳對檢查調查類材料歸檔情況進行評查。



“涉案財物管理方面，有的涉案財物錄入管理系統不及時，文書使用不規範”“檢查調查類材料歸檔方面，能夠完成實體檔案組卷和部分電子卷宗的錄入，但尚有部分電子卷宗未錄入”……黑龍江省紀委監委案件監督管理室有關負責同志告訴記者，“評查過程中，我們共查看核對系統信息13578條，查閱案卷165本，調閱佐證材料2359份，發現辦案部門存在66項具體問題。”



評查結束後，黑龍江省紀委監委案件管理室結合評查情況形成問題清單，及時反饋相關部門，並召開專門會議進行通報。針對統計數據報送不及時的問題，制發進一步提高監督檢查審查調查數據當月報送率的提示。針對省管幹部廉政檔案不夠規範的問題，制發關於規範製作省管幹部廉政檔案的提示。



案件承辦部門落實整改責任，結合清單上的“錯題”，一一深入剖析原因。有的部門進一步增強時限意識，加強統籌謀劃、科學擺布力量，對問題線索和案件加快辦理力度，確保在時限內辦結。有的部門進一步增強程序意識、制度意識，嚴格規範使用措施，認真做好涉案財物管理處置工作，及時整理歸檔文書材料。