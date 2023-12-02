外交部：開啟中歐雙向奔赴的下一個十年

（來源：中評社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，外交部發言人汪文斌1日表示，中方將繼續同亞歐夥伴合作，開啟中歐班列滿載機遇、“雙向奔赴”的下一個十年，駛向高質量共建“一帶一路”的美好未來。



當日例行記者會上，有記者問：11月28日是中歐班列（西安）開行十周年。十年來，中歐班列（西安）開行總量超2萬列，約占全國中歐班列開行總量的四分之一。發言人如何評價中歐班列在推動沿線國家經濟發展方面發揮的作用？



汪文斌說，十年來，中歐班列連點成線、織線成網，有力保障了國際產業鏈供應鏈穩定，為世界經濟發展注入新動力，已成為共建“一帶一路”的旗艦項目和標誌性品牌。



汪文斌說，中歐班列構建了陸上運輸新通道，促進了亞歐大陸合作共贏。中歐班列途經11個亞洲國家和地區的100多座城市，通達歐洲25個國家200多座城市。得益於中歐班列的發展，中歐間貨物運輸時間較海運可縮短20多天，使中歐的優質產品更快出現在彼此的貨架上。十年來，中歐班列跨境運輸需求旺盛，累計開行已達8.1萬列，行程超過7億公里，運送貨物超過760萬標箱，貨值超過3400億美元，有效促進國際經貿合作，帶動了沿線國家和地區經濟發展和民生改善，為暢通國際產業鏈供應鏈作出重要貢獻。



汪文斌表示，中歐班列是共建“一帶一路”行穩致遠的生動實踐。隨著貨源地不斷擴大，高新科技產品增多，中歐班列正從簡單的“通道經濟”向“附加值經濟”轉變，在高質量發展的軌道上，帶動沿途市場共同受益。



汪文斌表示，中歐班列源自中國，聯通亞歐，惠及世界。習近平主席在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上宣布，中方將加快推進中歐班列高質量發展。“中方將繼續同亞歐夥伴合作，開啟中歐班列滿載機遇、‘雙向奔赴’的下一個十年，駛向高質量共建‘一帶一路’的美好未來。”汪文斌說。



