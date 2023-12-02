中評社北京12月2日電／據新華社報導，線下展覽面積5.2萬平方米，展品數量逾6萬件，交易額達1241.2萬元，達成戰略合作金額13.41億元……第九屆中國國際版權博覽會暨2023國際版權論壇日前在四川成都落幕，展覽規模、展場活動、參展參會人次等均創歷屆之最。



版權業發展碩果累累



本屆版博會以“版權新時代 賦能新發展”為主題，集中展示了我國版權業新成就、新產品、新模式、新技術。世界知識產權組織、國內外著作權集體管理組織、版權行業協會以及來自全國各地的參展者、專家代表，共同見證我國版權業新發展。



由國家版權局主辦的“版權助力建設中華民族現代文明主題展”吸引眾多目光。展覽通過豐富的文字和圖片，以及圖書、報刊、音樂、影視、海報、文創產品等展品，全面展現了我國版權工作在新時代推動中華優秀傳統文化創造性轉化與創新性發展取得的豐碩成果。



據介紹，近年來，我國版權事業實現突破性進展，版權法治化水平顯著提升，中國特色版權治理體系日益完備，版權創新創造動能空前迸發，在推動文化繁榮、科技進步和經濟社會高質量發展方面發揮著越來越重要的作用。



版博會上，舉辦了國家版權創新示範合作論壇、首屆中國版權文化學術研討會、網絡視頻版權產業創新發展論壇以及AIGC、元宇宙與數字版權生態論壇等11場主題論壇，版權交易會等6個配套活動，覆蓋版權創造、運用、保護、管理和服務全鏈條，推動版權與文化產業、文化事業深度融合發展。



國家版權局有關負責人介紹，作為我國版權領域唯一的綜合性、國際性、國家級專業博覽會，版博會成為集中展示展覽版權作品、活躍版權交易貿易、促進版權價值轉化、推動中外版權交流的重要平台。