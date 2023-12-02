中國：人形機器人技術實現從追趕到領跑

中評社北京12月2日電／據經濟參考報報導，近日，工信部發布《人形機器人創新發展指導意見》（簡稱《意見》）。《意見》指出，人形機器人集成人工智能、高端製造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，發展潛力大、應用前景廣，是未來產業的新賽道。



最新出爐的《人形機器人技術專利分析報告》（簡稱《報告》）顯示，在人形機器人這一極具技術含量的新賽道上，我國在技術方面實現全面領跑，專利申請數量全球第一，中國企業優必選科技更是在人形機器人有效專利數量（763件）上實現全球第一。在“第四次工業革命”的技術浪潮中，中國企業正在全力加碼前瞻性布局，儲備大量核心技術，助力推動中國人形機器人產業高質量發展。



人形機器人技術實現全面領跑



該《報告》由中國機器人產業聯盟及傳播內容認知全國重點實驗室研究員張冬明提供學術支持，采集了來自全球範圍內超過15000件人形機器人技術相關專利，並從地域分布、技術布局、專利申請人等維度出發進行全面分析。



《報告》顯示，近十年，中國在人形機器人技術專利上實現了從落後到跟跑乃至領跑，逐步超越了日本、美國、韓國等早期投入的國家，截至2023年5月31日，中國在人形機器人專利申請數量（6618件）和有效專利數量（3110件）上均是全球第一；中國企業優必選科技在人形機器人有效專利數量（763件）上是全球第一。



人形機器人行業已發展超半個世紀，在行業發展早期，日本的企業及學術機構為主要參與方，同時也是主要的技術專利申請人；2012年以來，中國在人形機器人技術專利申請方面增速顯著，其中在2015年，中國專利申請量（261件）首次超越日本（214件）；2016年，中國專利申請量首次成為全球第一（721件）；2022年，中國專利申請總量（6596件）超過日本（6058件）成為全球第一。



機器人作為數字經濟時代最具標誌性的工具之一，在加快科技創新、推動產業升級、打造國家競爭優勢、助力人類美好生活等方面發揮越來越重要的作用，機器人產業的發展已成為衡量國家技術創新競爭力的重要指標。