我國在全球自動駕駛產業競爭中搶占先機

中評社北京12月2日電／據新華社報導，近期車圈的主角無疑是智界S7，這款在11月28日華為全場景發布會上重磅推出的智能汽車，引發刷屏的是其堪稱“老司機”的自動駕駛能力。在各個評測體驗視頻中可以看到：智界S7代客泊車功能全程只需App指揮，城市道路上複雜路況幾乎無須駕駛者接管。



與之形成互文的是此前剛剛在江蘇常熟落下帷幕的中國智能車未來挑戰賽，在業界專家看來，這項肇始於2009年的賽事已經成了自動駕駛領域全世界持續時間最久、規模最大、研究水平最高的一項賽事。



在前沿技術探索突破和創新成果快速落地的背後，是我國近年來構建起的全球最齊全的工業門類，以及這些門類之後的科技創新體系。業界專家羅清啟認為，這是我國成為目前全球最大的需求中心、最低成本中心的基礎和根源，也是我們每每看到全球最新的科技成果總是在中國率先大規模應用的原因。以大學為中心的科技創新體系已然演化為包括其在內的全社會的大規模創新，工業製造系統成為大規模社會創新的伺服體系。



事實上，全球自動駕駛產業正在進入商業化落地關鍵期。作為全球新興產業的競爭焦點，智能網聯汽車近年來在我國發展迅速，無論是產業規模、關鍵技術還是示範應用等方面都取得了積極成效，我國已成為全球汽車智能化的領跑者。工業和信息化部數據顯示，今年上半年，我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車市場滲透率達到42.4%，全國已開放智能網聯汽車測試道路超過15000公里，道路測試總里程7000多萬公里。與此同時，我國自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、幹線物流以及無人配送等多場景示範應用在有序開展。值得注意的是，與美國的單車智能方式不同，“聰明的車”＋“智慧的路”的車路協同方式已被視為我國實現智能網聯汽車目標的戰略方案，這無疑將加速智慧交通和智慧城市產業發展。數據顯示，目前全國17個測試示範區、16個“雙智”試點城市、7個國家車聯網示範區已完成了7000多公里道路智能化升級改造。



支撐智能網聯汽車快速發展的是關鍵技術不斷取得突破。新一代電子電氣架構、車用操作系統、大算力計算芯片等實現裝車應用，跨域融合與控制器技術實現突破，高性能激光雷達感知範圍達到了250米。當前，L2級自動駕駛車型廣泛應用，多家車企已經做好了量產L3級車輛的準備。



新近出台的《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點的通知》則是有力的政策助力。據中國電動汽車百人會分析，本次政策出台，以試點形式推動L3、L4級別自動駕駛商業化落地，不僅有利於我國補足相關政策短板、為未來自動駕駛立法積累經驗，還將進一步促進自動駕駛產業鏈發展、技術產品迭代升級，加快推動技術優勢進一步轉化為市場優勢，助力我國在全球自動駕駛產業競爭中搶占先機。



技術突破、產業快進、政策給力，由此不難理解里斯咨詢最新發布的行業洞察報告的觀點：在新能源新賽道，中國品牌向上正在進行中，中國頭部和新勢力品牌圍繞智能駕駛和智能座艙升級智能化，以更大尺寸的車型和前衛、科技感進一步詮釋出中國品牌的自信。里斯咨詢還指出，中國已是當下全球高階新能源汽車市場，是歐美等燃油時代強勢汽車市場的未來式。中國新能源汽車產品力領先歐美品牌約兩個代際，存在打造全球化品牌的機會。