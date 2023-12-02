英偉達還能“狂飈”多久

中評社北京12月2日電／據新華社報導，今年的華爾街明星當是英偉達。憑借獨一份的AI芯片，英偉達業績不斷刷新預期，市值一路“狂飈”。



根據最新公布的截至10月29日的第三財季業績，英偉達季度營收達181億美元，同比增長206%，遠超市場預期；淨利潤達92.4億美元，遠超去年同期的6.8億美元。同時，這也是英偉達連續20個財季業績超出預期。



不過，這次超預期的業績表現，卻沒能換來股價的進一步攀升。財報公布後英偉達股價應聲而跌。許多投資者認為，今年以來，英偉達股價已經漲了2倍多，市值達到1.2萬億美元。前期的上漲已經包含公司業績向好的預期，後續需要更加“炸裂”的業績，才能支撐股價繼續上行。



一些投資者顯然期待更多。根據英偉達財報，其四季度營收指引雖然高於華爾街一致預期的179億美元，但卻低於最高預期的210億美元。部分期望較高的投資者希望人工智能產業能繼續給英偉達帶來爆炸性的銷售增長。這也意味著英偉達的容錯率在不斷縮小。



當前，人工智能市場競爭日趨激烈。不少互聯網巨頭如谷歌和亞馬遜等，都推出了自研AI芯片計劃。微軟近期官宣推出2款自研AI芯片；AMD也將推出1款與英偉達競爭的產品MI300。



除了AI產品的比拼，雲端的競爭也愈加白熱化。谷歌、亞馬遜、微軟等公司的自研芯片或許不會直接對外售賣，但應用在雲服務上也會分食英偉達的蛋糕。長遠來看，隨著各大科技企業紛紛布局自身基礎架構，以及利用自研平台進行開發和維護，英偉達的“魅力”很可能會逐漸褪色。



市場之外的風險也不容忽視。10月份，美國政府更新了芯片出口限制政策，其中受限制影響的地區收入約占英偉達數據中心收入的四分之一。英偉達對出口限制的影響作出了預警，表示下一季度財報可能會受到負面影響。英偉達表示，公司正在開發一些不會觸發出口限制的新芯片，與相關地區客戶加強合作，努力減輕不利影響。