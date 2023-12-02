中評社北京12月2日電／據經濟日報報導，上海浦東，機器人穀，傅利葉智能科技有限公司展廳。



人形機器人GR—1款款走來，“他”身高1.65米，體重55公斤，步行速度5公里／小時，負重達50公斤。“GR—1擁有高度仿生的軀幹構型和擬人化的運動控制，具備快速行走、敏捷避障、穩健上下坡、抗衝擊干擾等運動功能，是通用人工智能的理想載體。”公司董事長顧捷說。



成立僅8年，傅利葉智能科技自主研發高性能康復機器人，上市產品達30多個系列，進入2000多家醫療機構。“從‘專用機器人’轉向‘通用機器人’，我們瞄准未來行業主流，進行攻關。人形機器人具備一定的通用性，在工業、康復、居家、科研等多種應用場景中潛能巨大。通過自主創新，關節等關鍵零部件已經完全國產化了。”顧捷說。



上海發展人工智能產業起步早，進展快。目前，上海規模以上人工智能企業數量超過350家，產值達3800多億元，產值約為5年前的3倍。智能機器人集成人工智能、高端製造、新材料等先進技術，是經濟增長的新引擎、科技競爭的新高地。



塑造發展新動能新優勢，上海布局智能機器人新賽道，加快形成新質生產力。



今年10月，《上海市促進智能機器人產業高質量創新發展行動方案（2023—2025年）》發布，提出到2025年，打造具有全球影響力的機器人產業創新高地；促進三個突破，在品牌、應用場景和產業規模方面實現“十百千”突破——打造10家行業一流的機器人頭部品牌、100個標杆示範的機器人應用場景、1000億元機器人關聯產業規模；建設三個公共服務平台，智能機器人檢測與中試驗證創新中心、人形機器人製造業創新中心、通用機器人產業研究院等；推動製造業重點產業工業機器人密度達500台／萬人，機器人行業應用深度和廣度顯著提升。



規劃指引下，上海各區齊發力，努力營造培育智能機器人的產業土壤。



11月14日，在上海智能機器人產業大會臨港峰會上，通用機器人產業研究院、臨港機器人產業基地正式揭牌，臨港新片區智能機器人產業生態聯合體成立，一批智能機器人高能級項目集中簽約入駐，臨港智能機器人產業生態初步形成。



峰會展台前，一個個智能機器人公司亮出看家產品。“這台機器人，能夠為光伏電站的光伏組件進行完全無人化清掃和智能化巡檢，替代大量的人力工作。”上海織光智能科技有限公司董事長胡德勇介紹，公司致力於為光伏電站提供智能化清掃機器人與智慧化運維繫統解決方案。



“臨港有人工智能核心企業150多家，研發人員共5000多人。圍繞通用機器人、工業機器人、服務及特種機器人、人工智能技術等四大領域，集聚產業鏈相關企業近40家。”上海自由貿易試驗區臨港新片區黨工委副書記吳曉華介紹，未來將圍繞機器人整機、人工智能芯片等10個要素持續發力，進一步築牢智能機器人產業發展底座，構建智能機器人應用標杆示範區。



產業數據在智能產業領域有著廣泛的應用需求，能夠助力夯實智能機器人產業基礎。



針對產業數據資源多雜散、流通交易鏈條長等堵點，上海數據交易所與上海合合信息科技股份有限公司11月25日聯合成立了產業數據行業創新中心。通過打造一站式產業數據服務新鏈路、構建場內場外交易融合新範式、探索跨域數據融合新項目3個創新舉措，該中心致力於打造合規、公平、可信的數據交易秩序和數商生態，讓產業數據從“資源”向“價值”轉化。



