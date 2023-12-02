讓5G技術“輕裝”上陣

中評社北京12月2日電／據人民日報報導，我國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡，但網絡覆蓋有限、連接複雜、功耗成本高等問題亟待解決。工業和信息化部不久前發布的《關於推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》提出，到2025年，全國縣級以上城市實現5G輕量化規模覆蓋，5G輕量化連接數實現千萬級增長。推進輕量化，有助於進一步降低5G在各行業的應用成本，促進其規模化應用。



5G輕量化，簡而言之，就是通過減小設備的體積、重量和功耗，減少終端支持帶寬、接收天線數量等方式，結合實際應用進行一些性能精簡及功能定制，以降低5G建設和運維成本。



加快5G輕量化，是進一步拓展5G發展空間的必然要求。實際上，不同應用場景對5G的功能需求也有所不同。比如，5G遠程手術對帶寬和時延有著極高的要求，而對一些傳感器來說，較低速率的網絡環境就可以滿足用戶使用需求。進一步推進5G規模化應用，就要為不同應用場景提供更高效、更靈活的解決方案。5G輕量化，正是為了滿足這一需要。



5G技術是實現萬物互聯、智能革命的基礎性技術，但之前在物聯網場景的應用有一定局限：要麼是高性能、高成本，要麼是低性能、低成本。5G輕量化，追求的是最大程度上實現成本性能雙優。從行業發展實際看，我國的5G輕量化技術研發和應用已經取得一定進展。在廣東佛山，2000多個基站應用5G輕量化技術，降低了60%的5G模組成本，又能滿足幾十家“5G全連接工廠”設備連接、數據回傳、智能搬運機器人（AGV）控制的需求；在福建漳州，輕量化5G攝像頭結合監控管理平台，讓東山島漁民能隨時隨地查看漁排視頻畫面，還可實現電子圍欄、防落水等功能……5G輕量化應用的加速發展，有望為各行各業提供更快速、可靠、低成本的網絡連接，進一步夯實萬物互聯的網絡基礎。



隨著相關產業鏈的不斷發展成熟，5G輕量化展現出更加廣闊的應用前景和市場潛力。在可穿戴設備、智慧城市、智能交通、工業自動化等領域，以及無線傳感、設備控制等應用場景，5G輕量化技術已表現出顯著優勢。不過，5G輕量化的發展前景取決於成本、需求、應用場景等多重因素，特別是芯片、模組、終端等產業關鍵環節的研發仍有待進一步實現創新性突破。當前，5G輕量化雖然可以復用於廣泛覆蓋的5G基站，但在標準制定、設備兼容等方面仍面臨一些挑戰，需要進一步明確相關設備的技術要求和測試方法等，確保技術轉換的平穩過渡和無縫連接。