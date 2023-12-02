產業優勢集聚　中國智能汽車“鏈”接世界

中評社北京12月2日電／據經濟參考報報導，快充的麒麟電池、千餘公里外能實現遠程操控的智能駕駛艙、全球首款全鋁車身皮卡……在首屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱“鏈博會”）上，智能汽車鏈展區成為熱門展區之一，不少新技術、新產品閃亮登場。



這個展區裡除了整車，更多的展台上展示著核心原材料和關鍵元器件，覆蓋智能汽車產業全生命周期。而各個領域的行業領先技術，在一定程度上顯示著中國智能汽車產業鏈供應鏈的優勢和聚合力。



“千公里續航，超級快充”。在寧德時代的展台上，麒麟電池讓觀展者充滿期待。“準確的解釋是，麒麟電池最高可以支持續航里程1000公里，或支持超級快充。”展台工作人員介紹。



希迪智駕展台上，觀展者紛紛坐上遠程駕駛艙體驗。“坐在這個遠程駕駛艙居然能操控1600公里外的挖機，太神奇了！”體驗的觀眾忍不住驚呼。



這些場景從一個側面展現中國汽車產業的發展壯大。中國貿促會副會長張少剛表示，中國汽車產業擁有從需求側到供給側的全產業鏈基礎，在新能源、電池技術、智能化水平、智能駕駛等領域優勢突出，推動中國市場從單一的汽車消費大國向汽車技術合作大國轉變。



這些優勢也使中國成為了全球汽車產業最重要的市場之一。中國汽車產銷量連續14年穩居世界第一；今年前10個月，中國汽車出口392.2萬輛，同比增長59.7%，其中新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長99.1%，將近100%。



產銷快速增長的背後，是整個產業鏈供應鏈的實力。對於產業的發展，上下游每一個環節都至關重要，也都是大市場。以電池材料為例，面對高速增長的新能源汽車和動力電池市場需求，全球負極材料市場出貨量從2010年的3萬噸增加至2022年的156萬噸，年復合增長率近40%，其中90%以上的供應來自中國。