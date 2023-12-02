摘要創新發展新思路，激發中國經濟新動能

中評社北京12月2日電／據新華社報導，當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，我國發展面臨新的戰略機遇。面對多重嚴峻挑戰，中國如何逆流而上？一批批中國企業家緊握時代際遇、明確前進方向，以追趕型、領先型、轉陣型、彎道超車型、戰略型產業布局，提振發展速度，寫出不凡的歷史答卷。在成功案例背後，有太多的方法論與寶貴的創新經驗值得我們去總結思考。



面對這樣的時代背景，新華網與貴州摘要酒再度攜手，推出《時代摘要》第二季，節目肩負使命再出發，以“激發中國經濟新動能”為主題，以高質量發展為路徑，走進中國產業創新高地，走進中國一線企業，走近中國企業家，深挖企業在不同時代背景下創新突破故事，總結企業、品牌成長核心密碼，形成具有參考、思考價值的時代發展指南，激發中國經濟新動能。



作為節目聯合出品方，貴州摘要酒見證中國經濟新動能。來自赤水河上游的貴州摘要酒以“為美好生活釀造”為初衷，持續聚焦美好品質、美好文化、美好體驗、美好生活。通過《時代摘要》IP，貴州摘要酒不斷拓展產業朋友圈，持續釋放品牌聲量，進一步夯實市場地位與品牌影響力。以《時代摘要》為橋，貴州摘要酒與各領域代表企業一道，為美好生活奮鬥，為中國經濟新動能和產業高質量發展貢獻力量。



《時代摘要》第二季，在第一季基礎上全新升級，場景更加豐富、形式更加靈活、內容更加具體。中國一線企業家們面對鏡頭，毫無保留地講述他們從創業初期到突破發展，再到創新超越，將中國品牌打造成為世界品牌的全鏈路故事。



《時代摘要》第二季首期對話劉永好：民營企業孕育“新希望”



“改革開放給了我們這一代人機會。”1987年，劉氏兄弟全面轉產飼料產業，成立新津希望飼料廠，成功研發出中國首款國產乳豬飼料“希望一號”，並逐漸成為行業引領者。從育雛雞到養鵪鶉，從“飼料大王”到“養豬大王”，得益於繁榮起來的農村家庭副業，更得益於改革開放所釋放的巨大市場活力，企業迅速成長和發展起來，走出四川、走向全國、走向全世界。