韓國瑜：明年大選史上最重要要和平不要戰爭

韓國瑜替洪孟楷站台。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”排序第一名、前高雄市長韓國瑜2日表示，2024年台灣大選是史上最重要的一次，因為有去年的俄烏戰爭、今年的以巴戰爭，國際情勢讓我們害怕，全界都認為海峽兩岸是最危險的地方，我們要和平不要戰爭，不要選出讓我們整天擔心受怕的“總統”、“立委”。



國民黨“立委”洪孟楷2日下午在新北市淡水水岸廣場舉行“侯友宜洪孟楷淡水競選總部成立大會”，藍營大咖包括國民黨2024副手候選人趙少康、韓國瑜、馬英九、國民黨南投縣長許淑華、國民黨前主席洪秀柱、國民黨秘書長黃健庭都到場力挺，眾星雲集，現場聚集2000名支持者。



洪孟楷2020年初次當選新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）“立委”，現爭取連任當中，對手為民進黨前新北市黨部主委何博文。新北市第一選區也是台灣最北端的北海岸，也是淡水河出海口所在地。



韓國瑜致詞時表示，2024年競選的“立委”，是有史以來最重要的一屆，2024大選是也會是最重要的大選，因為看看國際情勢真的是讓我們害怕，看看去年的俄烏戰爭、今年的以巴戰爭，現在全世界學者、戰略家都認為海峽兩岸是最危險的，我們要和平不要戰爭，我們希望台灣人民可以幸福過日子，希望台灣下一代平安成長，這是我們大多數人的心願，我們為什麼要戰爭？為什麼要選一個讓我們整天擔心受怕的“總統”跟“立委”？



韓國瑜批，這8年來民進黨執政已經應腐敗到無法忍受，用民進黨前主席許信良胞弟許國泰的話來說，就是貪污腐敗、無法無天。



韓國瑜說，國民黨2024候選人侯友宜講的特偵組，大家有時候搞不清楚，特偵組是專門辦貪污的“立委”、部長、院長、“總統”、“副總統”等等，我們常說大官大貪，小官小貪，因為大官權力大資源多，他如果搞鬼對“國家”的危害更深，所以我們要有一個單位專門針對大官，那就是特偵組。



韓國瑜表示，為什麼民進黨要廢掉特偵組，就等於是為大官貪污開綠燈，讓這些大官貪污不害怕，往前衝，往前貪，盡量撈，所以為了讓台灣的安全，為了子孫下一代，為了台灣政治清廉的風氣，讓貪污腐敗的民進黨下台休息，檢討為什麼離人民越來越遠。