英國又一城市破產　但不是“癱了”

中評社北京12月2日電／據新華社報導，英國中部工業城市諾丁漢日前宣告破產，繼今年9月英第二大城市伯明翰之後又一個“破產城市”。



何為城市破產？它對英國普通民眾將產生怎樣的影響？



英國城市接連“暴雷”被認為是該國經濟表現糟糕的重要縮影，表明越來越多的地方市政面臨財務困境。



據英國媒體報導，諾丁漢宣布破產後，專家擔心英國更多地方可能緊隨其後。不過，城市破產與普通意義上的破產並不相同，宣布破產的地方政府仍將履行法律規定內的各項服務職能。



城市破產不等於癱瘓



11月29日，諾丁漢市政委員會宣布，該市“今年無法實現法律規定的平衡預算”，已根據《1988年地方政府財政法》第114條發布了通知。



伯明翰商學院企業與經濟地理學教授約翰·布萊森解釋說，用政治術語或媒體術語來解讀，發布“第114條通知”通常被視為宣告破產。但依照法律，英國中央或地方政府“不可以破產”，因此，“第114條通知”所代表的意思是：諾丁漢市將停止法律規定服務之外的所有支出。



地方政府的法定支出包括教育服務、兒童保護和社會關懷、成人社會關懷、廢物／垃圾箱收集、規劃和住房服務、道路維護、圖書館服務等等。由此看來，城市破產並不等同於市政服務癱瘓、經濟生活停擺的“絕境”。



諾丁漢市政委員會領導人大衛·梅倫告訴當地媒體：“我們將繼續支付賬單，我們將繼續支付員工工資。”他還表示，不會關閉耗資1000萬英鎊（約合9069萬元人民幣）建造的新圖書館，但所有非必要支出“必須經過考慮”。