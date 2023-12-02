時評：以決心和智慧為全球氣候治理獻力

中評社北京12月2日電／據新華社報導，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）正在阿聯酋杜拜舉行。中國堅持綠色低碳高質量發展，推動應對氣候變化國際合作，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，是應對氣候變化的積極倡導者和堅定行動派，以決心和智慧為全球氣候治理貢獻力量。



中國大力推進綠色發展，2022年二氧化碳排放強度比2005年下降超過51%，新能源汽車產銷量穩居全球第一，保有量超過1800萬輛、占世界一半以上。中國深入推進能源革命，非化石能源裝機占比提高至50.9%，全面停止新建境外燃煤電廠，供應了全球50%的風電和80%的光伏設備。中國積極推進應對氣候變化國際合作，安排應對氣候變化南南合作專項資金超過12億元人民幣，支持廣大發展中國家提升應對氣候變化能力。聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國積極評價中國推進碳達峰碳中和作出的努力和重要貢獻，願同中國加強交流合作，共同應對氣候變化挑戰。



氣候變化挑戰面前，人類命運與共，各方應增強共同應對的決心和能力。中方主張：踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則，加強團結合作，實現互利共贏；加速綠色轉型，積極提高可再生能源比例，推動傳統能源清潔低碳高效利用，加快形成綠色低碳生產方式和生活方式；強化落實行動，充分兌現已有承諾，特別是發達國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支持，以行動化願景為現實。面對人類共同的挑戰，中國立場契合國際社會呼聲。COP28主席蘇爾坦·賈比爾說，本屆大會將致力於解決氣候資金問題，讓全球南方無需在發展和氣候行動二者間做選擇。他呼籲與會各方圍繞議程團結起來，恢復對多邊主義的信心。



大道不孤，眾行致遠，期待更多國家一道做全球氣候治理的行動派，攜手共建清潔美麗世界。



