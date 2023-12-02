安理會決定終止聯合國蘇丹援助團授權

中評社北京12月2日電／據新華社報導，聯合國安理會12月1日通過第2715號決議，決定終止聯合國蘇丹過渡時期綜合援助團（聯蘇綜合援助團）授權。



該決議以14票贊成、0票反對的結果得以通過，俄羅斯投了棄權票。決議決定，聯蘇綜合援助團授權12月3日終止。12月4日起，援助團停止運作並開始向聯合國駐蘇丹機構移交任務，移交工作爭取在2024年2月底前完成，2024年3月1日開始清算工作。決議敦促蘇丹各方在援助團移交任務和清算期間與聯合國方面充分合作。



中國常駐聯合國副代表戴兵在表決後的解釋性發言中說，蘇丹衝突持續延宕，戰火加劇人道危機。推動蘇丹盡快恢復和平穩定是蘇丹人民的強烈期待和國際社會的共同願望。聯蘇綜合援助團撤出後，聯合國如何應對當前局勢，如何發揮應有作用仍是擺在安理會面前的一個重要問題。中方注意到，蘇丹政府對同聯合國繼續探討合作持開放態度。中方呼籲聯合國秘書處認真聽取蘇丹政府及地區組織意見，推動有關合作契合蘇丹實際需要，切實為蘇丹和平發展提供實實在在的支持。中方希望安理會把推動特派團同當事國加強溝通合作擺在突出位置，尊重當事國意願和實際國情，避免強加外部解決方案。



安理會2020年6月決定成立聯蘇綜合援助團，其任務是在蘇丹政治過渡期提供協助，包括為起草憲法、進行人口普查和選舉提供技術支持；幫助推進蘇丹和平進程；幫助建設和平和法治，保護平民；動員各方為蘇丹提供援助，協調人道救援等。



