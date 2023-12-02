馬英九：美學者公開要賴放棄“台獨”意義大

馬英九認為美國學者反“台獨”意義重大。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月2日電（記者 楊騰凱）美國知名中國研究學者葛來儀等專家，日前撰文呼籲民進黨賴清德若勝選，應凍結“台獨黨綱”。對此，馬英九2日表示，葛來儀和民進黨很熟，而且民進黨永遠都是靠美國吃飯，她公開要求賴放棄“台獨”意義重大，“台獨”是大陸永遠無法忍受的，我們何必在此時造成海峽波浪？



國民黨“立委”洪孟楷2日下午在新北市淡水水岸廣場舉行“侯友宜洪孟楷淡水競選總部成立大會”，藍營大咖包括國民黨2024副手候選人趙少康、韓國瑜、馬英九、國民黨南投縣長許淑華、國民黨前主席洪秀柱、國民黨秘書長黃健庭都到場支持，約2000名支持者到場。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登由三位學者包括葛來儀、白潔曦與柯慶生撰寫的文章，呼籲民進黨賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。



馬英九致詞時表示，最近美國有三位研究中國問題的專家，包括葛來儀、白潔曦與柯慶生，三位都是很資深的中國問題研究專家，他們最近公開要求民進黨賴清德，在當選後要放棄“台獨”，這個意義很重大，民進黨永遠都是靠美國吃飯，現在美國人告訴他們不要再搞“台獨”了，趕快放棄吧，這在我個人看來，不用等到大選，現在就該放棄，不好的事情就趕緊不要做了，等到那個時候再做就來不及了，傷害都造成了。



馬英九指出，民進黨應該立刻放棄“台獨”，看到三位美國學者提出這件事，我是很感動的，尤其像是葛來儀與民進黨很熟，他們都知道民進黨這樣搞“台獨”下去，對台灣是很大的不利。



馬英九表示，各位都知道，“台獨”是大陸永遠沒辦法忍受的，我們何必在這個時候造成海峽的波浪呢？我擔任“總統”時，在九二共識的基礎上與大陸簽了23項協議，這也是我們與台灣與大陸簽了最多的，同時2015年11月，我在新加坡與大陸的主席習近平見面，兩邊商量未來的政策，我再三強調，應以和平方式解決爭端特別重要，當時兩岸關係真的不錯。