法治教育領袖培訓計劃首階段課程圓滿結束

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，由律政司主辦、以傳承共建法治社會為主旨的法治教育領袖培訓計劃為期兩日的首階段課程今日（2日）圓滿結束。



兩日活動總共有超過400人次參加，學員分別主要來自20個負責推動青年和社區工作的團體，而在課程中協助引導討論和互動環節的小組組長則來自該等團體、法律界以及律政司等相關機關。多位學員和組長均表示課程內容豐富並淺白易明，有助他們向青少年及普羅大眾推廣一致和正確的法治信息。



在律政司司長林定國的帶領下，培訓計劃的首階段課程於上星期六啟動。



今日的第二天課程由香港大律師公會主席杜淦堃資深大律師、香港律師會會長陳澤銘、出色堂出版有限公司創辦人及行政總裁馬浚偉、“法治教育督導委員會”（督導委員會）成員譚雪欣，以及律政司副司長張國鈞擔任導師授課，分別就香港刑事和民事的訴訟程序、替代爭議解決方法、法律專業，以及傳播法治信息的教學及溝通技巧等重要議題，分享專業見解及實踐經驗， 並參與小組討論和進行交流問答等互動環節。



首階段課程的結業禮和證書頒授儀式在今日下午舉行。結業禮由林定國和督導委員會成員暨統籌和協調工作小組主席、立法會議員簡慧敏擔任主禮嘉賓並致辭。



林定國在致辭時說：“這個活動可以叫作海員訓練班，訓練大家做自己每艘船的舵手、領航員，確保自己的船，無論是甚麼船、無論大小，都會朝同一方向、同一目的邁進。”



在證書頒授儀式中，督導委員會成員暨課程和教材設計工作小組主席、終審法院非常任法官陳兆愷、簡慧敏和張國鈞向完成首階段課程的學員及參與的小組組長分別頒發證書和感謝狀。