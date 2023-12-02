林世雄冀鼓勵本月17日錯峰出行

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，運輸及物流局局長林世雄今日（2日）在網志表示，本月17日起，三條過海隧道將實施“分時段收費”方案。運輸署已加強宣傳，通過不同渠道介紹新收費，他期待該方案能夠鼓勵部分駕駛人士彈性出行或轉乘公共交通，以改善繁忙時段過海交通擠塞的情況。



林世雄表示，12月17日，三條過海隧在不同時段之間將設有過渡收費安排，有序地銜接和保障道路安全，而在兩個時段之間，收費會每兩分鐘逐漸增加或減少。政府預計，新措施可以提供誘因令部分駕駛者改變出行習慣或考慮改乘公共交通。



政府預期，實施分時段收費之後，早上繁忙時段，紅隧和東隧的車龍可分別縮短約1至1.5公里和0.5公里，並可減低過海車龍對非過海交通造成的影響。



不過，林世雄相信，駕駛人士或需要較長時間適應新收費模式，不期望方案實施後過海交通會實時有大幅改善，“一段時間後駕駛者的出行習慣會漸趨穩定，交通管理效果將更為明顯”。



香港仔隧道將會是今年最後一條實施“易通行”的政府收費隧道。（林世雄網志）

另外，林世雄提到，已有合共七條政府收費隧道或管制區實施“易通行”不停車繳費服務，目前只餘下香港仔隧道稍後會加入“易通行”行列，這意味著政府轄下所有收費隧道或管制區會於今年內全部實施“易通行”。



目前，已有逾81萬輛車獲政府發出“易通行”車輛貼，超過本港已領牌車輛的99%。已領車輛貼的車輛中，約92%已開立“易通行”戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。