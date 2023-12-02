蔡若蓮鼓勵香港學生報讀內地心儀院校

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，由國家教育部和香港特區政府教育局聯合舉辦的2024／25學年內地高等教育展（教育展）今日（2日）起一連兩日於香港舉行，為有意赴內地升學的學生和家長介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（文憑試收生計劃）的各項安排及相關升學資訊。



蔡若蓮鼓勵有理想有抱負的同學把握機會，藉文憑考試收生計劃報讀心儀的內地院校及課程。（政府新聞處）

教育局局長蔡若蓮今日上午在教育展開幕禮上致辭時表示，文憑試收生計劃多年來取得良好成果，自2012／13學年推出至今，共有超過42000名香港學生通過計劃報考內地高校。2024／25學年參與計劃的院校數目將增加至138所，為學生提供更多元、更適合自己的選擇。國家教育部一直關懷香港年青人的培育工作，每年都會組織龐大的高校代表團來港參與教育展。她鼓勵有理想有抱負的同學把握機會，藉文憑考試收生計劃報讀心儀的內地院校及課程，拓寬自己視野，追求學問的同時，深入瞭解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇。



教育展今日上午10時至下午7時及明日（星期日）上午10時至下午6時於灣仔香港會議展覽中心舉行，免費入場。約130所參加2024／25學年文憑試收生計劃的內地高等院校會透過展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部的代表亦將講解計劃的收生程序及安排。教育展亦設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各個課程的特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台，所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。



此外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊，包括載列所有參加計劃院校的資料、學科選擇、選科策略，以及畢業生分享等。指南將於教育展免費派發，電子版亦會上載至教育局網頁。



香港特別行政區政府在2014年開始推出“內地大學升學資助計劃”，為有意到內地升學的香港高中畢業生提供資助。資助計劃包括兩部分——“經入息審查資助”（通過入息審查的學生視乎需要可獲全額資助或半額資助）及“免入息審查資助”。計劃下的資助額由2022／23學年起增加，為在內地升學的香港學生提供更適切支援。