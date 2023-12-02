共慶香港公共廣播95周年

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，香港公共廣播昂然跨越95年！今日（12月2日），香港電台於香港科學館露天廣場舉行為期兩天的“開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播95年”嘉年華，透過多個主題攤位、文娛表演及多媒體展覽，與全城開心慶祝香港公共廣播邁向新里程。



作為“開心香港”項目之一，嘉年華獲財政司司長陳茂波蒞臨主禮，聯同商務及經濟發展局副局長陳百里博士、廣播處長張國財，以及展能竪琴家陳蔚斯、泡泡表演者Kenny Chan、霹靂舞者李柏霖、流行歌手周吉佩、許靖韵、黎展峯、黃明德、少數族裔歌手鄧祖欣、兒童粵劇演員郭凱琳及鄧振鋒主持開幕儀式，以秉持香港電台一貫服務社會各個階層的宗旨，展現多元共融。



財政司司長陳茂波今日在開心香港：聲影穿梭——香港公共廣播九十五年嘉年華會和展覽會活動開幕禮致辭。（政府新聞處）

香港電台於1928年啟播，由一所無線電廣播社，逐步發展為現時同時提供電台、電視和新媒體服務的公共廣播機構，一直傳遞與市民息息相關的資訊和娛樂，記錄時代脈搏，與港人並肩成長。“開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播95年”嘉年華亦以與眾同樂為前提，包含生活藝術、非物質文化遺產，以及身心靈健康元素，並且動靜兼備，照顧不同人士的喜好。



在超過三十個機構和學校的支持下，嘉年華的攤位既富趣味亦緊扣香港公共廣播95年“聽•見香港 聯繫您我”的主題。內容計有：好想藝術工作坊——推廣折紙及扭氣球藝術；Made in Hong Kong香港歷史游樂園——重溫懷舊游樂場玩意；醫生與你精靈一點——專業人士提供中、西醫健康評估和保健小知識；香港故事港食力——展示香港馳名美食雞蛋仔、蛋撻和奶茶的製作過程，並備有即場試食；我們的未來科學家——設有電競遊戲和竹蜻蜓STEM工作坊；藍地球大自然大不同——介紹綠色種植和盆景製作；Pet Pet搞邊科——展示奇特昆蟲和爬蟲類動物，宣揚愛護動物信息；Teen空海闊學界和你紛——本地八間學校學生各展創意，並設有《少年太空人》展板；體壇無極限——教授新興運動芬蘭木棋、穿雲箭和躲避盤。此外，現場還有人體彩繪和流動泡泡站等，為嘉年華添上繽紛色彩。



至於表演部分也多元豐富，兩日由早上10時至下午5時，皆有不同的演出源源送上。內容包括：流行歌手周吉佩、許靖韵、黃明德、黎展峯、詹天文、林智樂獻唱；兒童粵劇；泡泡魔術；港台DJ波盛打碟Party；香港知專設計學院學生Busking；現代南音；少數族裔及展能音樂家演出；霹靂舞；電競比賽；木偶劇；流浪狗的故事，以及動物瑜伽等。