選管會主席陸啟康：最後衝刺務求順利進行

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，區議會選舉將於12月10日舉行，選舉管理委員會主席陸啟康法官今日在香港電台發表《香港家書》時表示，選舉事務處調配超過30000名選舉工作人員，於投票日負責投票、點票和支持工作。這次是完善地區治理體系後首場大型選舉，意義非常重大，他和選舉事務處的人員正努力作最後衝刺，務求當日選舉能順利進行。



陸啟康指出，選舉工程規模的龐大程度，大大超出大家想象，選舉管理委員會按照選舉法例規定，作出各項選舉安排，會監督選舉的進行，致力確保選舉在公開、誠實和公平的原則下進行。他多謝選舉事務處和其他相關部門，及所有參與今次選舉的工作人員，在短時間內用心籌備這個大型選舉。



陸啟康說，今次的區議會選舉，政府全體總動員作出廣泛宣傳，相信大家有目共睹，社會的進步是互動雙向過程，當政府正努力於各方面為市民推出各項民生政策或措施，亦需要市民支持，凝聚力量，提升地區治理效能。



他指，重塑後新一屆區議會以民生福址為依歸，專注處理與市民日常生活息息相關的地區事務，是市民和政府之間一道非常重要的溝通橋梁。他希望，選民於投票當日盡量抽時間投票支持心目中的候選人，為社區注入正能量，共同為香港未來的發展出一分力。