旅界料聖誕北上旅行人次超疫前水平

中評社香港12月2日電／據文匯網報導，有香港旅遊業界人士表示，雖然受限於航班運力未完全恢復至疫情前，出境遊及入境遊只恢復至疫情前六七成，但內地團則十分暢旺，目前已達疫前水平，預計聖誕檔期往內地旅行人次更可能超過情疫前水平。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦在接受香港文匯報訪問時表示，目前來港旅客主要來自內地、東南亞和其他亞洲地區，其中泰國旅客的數量已恢復至疫情前水平，希望隨著明年航班運力逐步恢復，加上特區政府和業界正努力提供更多優惠及舉辦更多盛事以期吸引更多旅客來港，可令旅遊業全面復興。



他坦言，香港受外圍影響經濟恢復乏力，股市、樓市一併低迷，唯有旅遊業前景看好，而旅遊業不僅能帶旺零售、餐飲、酒店等各行各業，更有助進一步促進商貿、金融等香港傳統經濟支柱復興，希望市民善待遊客，把香港締造成“好客之都”。



崔定邦強調，旅遊的最大吸引力是居民的友善程度、文化底蘊和旅遊資源。香港中西文化匯聚，又是海外旅客赴內地旅行的中轉樞紐，惟市民友善程度，以及餐飲、酒店服務等接待素質仍有待提升，“香港人傳統十分好客熱情，但對旅客的包容程度卻有所欠缺。”他呼籲市民善待旅客，盡可能為他們提供便利並提高服務素質，重新打造香港國際旅遊中心地位。



