銀行密集召開座談會　加快改善房企融資環境

中評社北京12月2日電／據證券日報報導，金融支持房地產行業政策頻出的背景下，為了支持房企融資需求，多家商業銀行已積極行動。《證券日報》記者瞭解到，近期，農業銀行、建設銀行、交通銀行、廣發銀行等多家銀行與房企召開座談會，針對信貸、債券等融資渠道進行交流。銀行均表態將加快解決房企合理訴求，改善融資環境。



中信證券首席經濟學家明明對《證券日報》記者表示，銀行密集召開房企座談會傳遞出積極信號，能夠加強資金借貸雙方的溝通交流，進一步改善房企融資環境。



具體來看，12月1日，廣發銀行與6家民營房企召開座談會，共同探討銀企雙方房地產業務未來發展方向。



11月27日，交通銀行與萬科等15家房企召開座談會，提出以三專和兩重的“3＋2”機制做好對公領域房企金融支持服務，圍繞住房場景做好零售信貸領域合作。雙方還就授信額度、債券發行與投資、供應鏈金融、跨境業務等具體需求與合作點進行了溝通交流。



11月24日，建設銀行與萬科、龍湖等6家房企召開座談會，聽取房企融資需求，就債券承銷與投資、經營性物業貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進行交流。



11月21日、22日，農業銀行分別與萬科、龍湖等房企高管召開座談會。雙方將圍繞商品房、租賃住房、城市更新等重點領域，在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、經營性物業貸款、併購貸款、債券承銷與投資等業務方面進一步深化合作。



另據記者瞭解，部分中小銀行也在近期的投資者關係活動中透露房地產融資業務動向和規劃安排。



中指研究院企業研究總監劉水對《證券日報》記者表示，銀行召開座談會與房企深入溝通，有望進一步改善民營房企融資環境，改善行業預期。