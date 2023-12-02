赴港投保熱度高　消費者需謹慎選擇

中評社北京12月2日電／據中國證券報報導，“飛香港買保險，一日往返經驗分享”“搞定一家人的港險配置”“人在內地，想為孩子買一份香港保險，值得入手嗎”……今年以來，內地消費者赴港投保熱情升溫，在社交平台上不時能看到網友分享赴港投保經驗，也有網友發帖咨詢。



香港保監局11月30日公布的數據顯示，內地訪客前三季度相關保費達468億港元，占個人業務總額的32%。中國證券報記者調研瞭解到，在預期收益率較高、功能較靈活等優勢下，香港的儲蓄分紅險、重疾險受到內地消費者青睞。不過，專家提示，預期收益率並非實際收益，仍存在不確定性，消費者應根據自身需求謹慎選擇。此外，投資者還需關注兩地在保險相關的法律、監管等方面的差異。



港險受青睞



“香港的保險公司幾乎每天客戶都很多，來買保險需要提前把資料提交給保險公司，跟保險公司預約，如果不提前預約，可能沒法簽單。”一位從業近10年的香港保險經紀人趙先生告訴記者。



今年以來，內地居民掀起一波赴港投保熱潮，部分保險公司保費實現快速增長。友邦保險三季報顯示，今年前三季度新業務價值達30.23億美元，其中，第三季度新業務價值為9.94億美元。友邦保險表示，內地旅客的銷售增長強勁，約占友邦保險香港業務第三季度新業務價值的一半。



香港保監局數據顯示，內地訪客客戶群組購買的保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾、醫療保險分別占已發出保單份額的54%、35%、4%。多位保險經紀人向記者表示，儲蓄分紅險和重疾險受到內地消費者的青睞。



為了吸引內地消費者，香港保險公司也推出一系列優惠活動。保險經紀人李先生向記者介紹，每月月初或者每個季度之初，各大保險公司會推出最新優惠活動，優惠一般分為兩種：一種是保費回贈活動，相當於打折，在第二年繳保費時有折扣，比如每年要繳5萬美元的保費，回贈20%，第二年就只需要繳4萬美元；另一種是預繳利息，也就是消費者可以提前預繳後幾年的保費，這些保費目前可以享受5.5%的保證利率。