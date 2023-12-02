精準調控流動性　促進金融市場平穩運行

中評社北京12月2日電／據中國證券報報導，在推動資金面平穩跨月之後，12月1日，央行縮量開展1190億元逆回購操作，淨回籠5450億元。據統計，本周央行累計開展多達21360億元逆回購操作，最終小幅淨回籠310億元，通過靈活開展公開市場操作，保持了流動性合理充裕和市場預期總體穩定。



專家表示，央行通過靈活精準調控，釋放出既不搞“大水漫灌”也不讓市場“缺錢”的清晰信號。儘管年底前，流動性運行仍面臨諸如政府債券發行繳款、財政集中支出等因素影響，但預計央行將綜合運用公開市場操作等工具手段，及時滿足市場需求，穩定市場預期，保持流動性合理充裕，促進金融市場平穩運行。



靈活調節釋放清晰信號



在業內人士看來，儘管近期央行公開市場操作規模較大，但展現了靈活性，不失精準度，較好穩定了市場運行和各方預期。



回顧近一個月的流動性操作，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，11月中旬，央行增量續做到期中期借貸便利（MLF），配合適量的逆回購操作，緩解了之前市場資金面一度較為緊張的局面；11月下旬，在月末等因素影響下，央行加大公開市場操作力度，及時熨平短期流動性波動；跨月之後，適時縮減逆回購操作規模，確保流動性繼續保持在合理充裕狀態。



仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟說，央行堅持對流動性實施精準調控、有效調配、前瞻調節，及時平抑了資金面的短期擾動和資金利率中樞波動，穩定了市場預期。



專家表示，央行通過此類操作，向外界清晰釋放信號——堅持靈活精準開展調控，既不搞“大水漫灌”也不讓市場“缺錢”，確保流動性保持合理充裕，及時滿足市場需求，提振市場信心。