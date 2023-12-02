文旅深度融合發展　文化底蘊促進文旅消費

中評社北京12月2日電／據人民日報報導，江西南昌滕王閣，背誦《滕王閣序》爭取免費門票機會；陝西西安大唐不夜城，與“李白”對詩贏得紀念品；甘肅天水麥積山石窟，欣賞“東方雕塑陳列館”……今年文旅市場持續升溫，多地憑借文化底蘊為文旅消費“加分”。



近年來，文化傳承發展帶動文化旅遊市場的趨勢愈發明顯。文化遺產地、考古遺址、歷史文化名城（鎮）、國家文化公園等文旅目的地，創造新的消費場景，吸引越來越多的遊客。據統計，2022年，超過七成的遊客在節假日參與了兩項以上文化活動。在文旅深度融合發展背景下，一項項承載中華優秀傳統文化的文旅項目備受關注。



文化景點創新開發，活力足



華燈初上，位於四川眉山東坡區的三蘇祠周邊，來往遊客不少，街巷越發熱鬧。“夜游歷史文化街區，精致的建築裝飾燈光布置，讓人感受到別樣的歷史魅力。”一名遊客感嘆。



擁有文旅精品項目是引來、留住遊客的關鍵。東坡區大力發展夜間經濟，打造“東坡醉月地”文化旅遊區，並推出特色旅遊線路5條，開發10餘項研學課程。2022年，全區A級景區接待量102.82萬人次，旅遊總收入47.82億元。



不只是東坡區、三蘇祠，近年來，越來越多的地方對文化景點進行現代化、創新性呈現，避免“千篇一律游古跡”，增強旅遊吸引力。



在山東曲阜，尼山聖境景區推出融合聲光電的大型實景演出《金聲玉振》，帶觀眾身臨其境地領略中華優秀傳統文化魅力；在湖北武漢，系列活動邀請遊客打卡漢口歷史風貌區，重新認識既古老又現代的江城……