中評社北京12月2日電／據光明日報報導，於微處看世界，從短片見精彩——



亞洲微電影藝術節在雲南省臨滄市舉辦，一辦就是十屆，並以臨滄獨有的花卉長翅秋海棠命名亞洲微電影評獎的最高獎項——金海棠獎。



“花”開十年，讓地處西南邊疆的雲南臨滄“闖”出了名堂。



11月26日晚，“金海棠”再次怒放臨滄，第十屆亞洲微電影藝術節頒獎盛典在臨滄舉行。一部部優秀的微電影作品在屏幕上閃耀，為來自海內外的導演、藝術家、制片人和影視愛好者奉上了一場精彩紛呈的視覺盛宴。



第十屆亞洲微電影藝術節以“亞洲風·中國夢·臨滄情”為主題，旨在促進文化交流與合作，推動微電影創作和產業發展。



與以往相比，本屆亞洲微電影藝術節體現了國際化、專業化、產業化和精準化的亮點，邀請國內外千餘名嘉賓參與開幕式、藝術家采風、大學生講座、2023雲南臨翔柴燒創作營、影視藝術家媒體見面會及年度盛典等活動。



自創辦以來，亞洲微電影藝術節累計吸引了來自30多個國家和地區的300多名知名導演、藝術家、制片人、影視愛好者和萬餘名嘉賓參加，共征集到來自世界各地的31327部參賽作品，進一步推動了中國微電影藝術繁榮發展。



亞洲微電影藝術節由中國電視藝術家協會、中央新聞紀錄電影制片廠（集團）、雲南省政府新聞辦公室、雲南省文化和旅遊廳、雲南省政府外事辦公室和雲南省廣播電視局、臨滄市政府共同舉辦，已成為亞洲最具影響力的微電影藝術盛會。金海棠獎已成為頗具影響力、美譽度、品牌價值的亞洲微電影最高獎項。