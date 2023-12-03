中評現場：被喊院長趕緊制止 韓國瑜謹慎

韓國瑜替洪孟楷站台造勢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫已經表態，被列為國民黨不分區“立委”第一名的前高雄市長韓國瑜，2024進入“立法院”後，將代表國民黨角逐“立法院長”。不過韓國瑜2日下午出席造勢場合時，現場主持人喊了一句“院長好”，韓趕緊揮手制止，態度相當謹慎。



國民黨“立委”洪孟楷2日下午在新北市淡水水岸廣場舉行“侯友宜洪孟楷淡水競選‘總統’成立大會”，藍營大咖包括國民黨2024副手候選人趙少康、韓國瑜、馬英九、國民黨南投縣長許淑華、國民黨前主席洪秀柱、國民黨秘書長黃健庭都到場力挺，現場湧入2000名支持者，場面熱鬧。



韓國瑜登台時，全場2000名支持者瘋狂尖叫、揮旗，並高喊“韓國瑜凍蒜（閩南語，指當選）”，韓國瑜鞠躬向大家致意，接著韓國瑜向大家說下午好，此時活動主持人喊了一句“院長好”，韓國瑜聽到後馬上揮手制止，並一連說了好幾次“不要”，能感受出韓國瑜態度相當謹慎。



韓國瑜致詞時也趕緊將鎂光燈焦點放回洪孟楷身上，他表示，今天最重要是淡水的“立委”洪孟楷，他喜歡用餐廳的菜比喻人事時地物，洪孟楷就像“八寶飯”，“立法院”有幾種“立委”，一種是問政型“立委”，第二種是勤跑地方的建設型，努力爭取預算為地方鄉親服務。



韓國瑜指出，但我們難得看到一位“立委”，每個層面都做到很好，洪孟楷正好就是這樣的“立委”，質詢言之有物，地方建設洋洋灑灑，非常努力認真。此外洪孟楷不光是有“立委”高度，更理解國際情勢、兩岸互動，是一個全方面的“立委”。