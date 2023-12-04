莊伯仲：柯文哲或能牽制著挺民進黨的年輕票

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月4日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨柯文哲近期民調下跌，中國文化大學新聞系教授莊伯仲向中評社分析，柯基本盤應有15%，跌破15%就麻煩大了，選票可能將分別流向民進黨賴清德與中國國民黨侯友宜，而且流向賴的可能多一點。換言之，柯文哲繼續拚2024，牽制著傳統挺民進黨的年輕票，這對國民黨有利。



莊伯仲是美國韋恩州立大學傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、研究方法、民意調查，曾任中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞學系專任教授兼新媒體與傳播研究中心主任。



美麗島電子報29日公布2024民調，民進黨“賴蕭配”36.3%、國民黨“侯康配”31.0%、民眾黨“柯盈配”18.0%。



莊伯仲表示，一般民調掉下去，要再上來很困難，除非爆發重大弊案產生影響，但是侯友宜和趙少康都是經過選舉檢驗的人，特別是侯友宜2018、2022兩次新北市長選舉，有什麼問題大概也都被檢驗過一次了，所以再發生問題的機會不大。



莊伯仲指出，因為柯文哲先前的支持者裡面，應該有不少是屬於泛藍的，如今藍白撕破臉，回歸也是正常的，民眾黨的黨員說實在話也沒那麼多，最近他走訪侯友宜競選辦公室和大家多聊幾句，從大家的表情與談話，能感受到競選團隊的士氣都打出來了，委屈好幾個月後肩膀上的重擔都卸下，感覺有勝選的機會，雖然選舉來日方長，變數還很多，但至少可以一拚。



目前柯文哲這邊到18%，選民會不會放棄柯盈去支持侯康配？



莊伯仲表示，棄保當然會發酵，我們學術上講叫“策略性投票”，第一志願沒希望了，所以改投第二或第三志願，現在選民都會自動棄保，就像最近侯康配民調上升，國民黨其實沒出來喊什麼，也就是說棄保已經存在，只是不至於像過去那樣敲鑼打鼓，而是選民自動判斷。