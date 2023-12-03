台心醫院答中評：打造兩岸醫療紐帶

台心醫院副總經理顔郁均在接受中評社專訪（中評社圖片） 中評社香港12月3日電（記者 陸文煜）日前，中評青年東莞訪問團一行參觀了東莞市台心醫院並專訪了台心醫院副總經理顔郁均。在訪問中，顔郁均詳細介紹了台心醫院在對接兩岸健保體系和醫保體系的制度創新、未來持續引進台灣醫師和台式服務。顔郁均表示，台心醫院作為台資民營醫院，將和公立醫院錯位經營、優勢互補，發揮兩岸醫療紐帶的優勢，接軌更多國際先進技術和優質資源。



顏郁均告訴中評青年東莞訪問團，台心醫院是在創辦人郭山輝董事長等人不求回報、耗費很大心力之下籌辦起來的，其初心是為在地民眾和台胞及其眷屬能夠安心地在這裡工作和生活，認同東莞這個家。他表示，在國家的大力支持之下，台心醫院作為一家民營醫院，希望與公立醫院錯位經營、優勢互補，用國際資源和先進治療技術來回饋廣大民眾，吸引國內外專家為民眾提供服務。例如，目前大陸運用幹細胞治療癌症的範圍較小，我們期望引進類似技術用於治療，並且和長庚醫院、旺旺醫院等知名台資醫院開展更多的資源連接，這將對廣大民眾和病患而言是一個福音。



顏郁均進一步介紹了東莞台心醫院的概況表示，東莞台心醫院在2015年開始正式投入運營，起初向國家衛健委申請的病床總數是1800個，首期規模是600床，以滿足急診、門診、住院及健檢的業務需求，其餘的1200個床位也會在未來落地。台心醫院在2022年營收達到3.14億，在疫情三年封控期間，醫院同時兼顧防疫和臨床工作，共為市民注射45萬劑的新冠疫苗，核酸檢測次數達到近兩百萬次。如今疫情開放也近一年，未來醫院要承前啟後，大力發展，搜羅專科科室人才。疫情期間，台灣地區醫療資源的來往被中斷，未來醫院要陸續引進優質的護理服務以及其他醫療資源。



“台心醫院既要與大陸醫療體系接軌，也要與台灣地區醫療與健保體系對接，”顏郁均介紹了台心醫院的特色創新經驗。顏郁均表示，台灣的醫療保險制度、醫療服務模式與大陸有很大不同，不少台胞在莞發展，因而希望享受台式服務和醫療技術。早期台心醫院引進了許多台灣醫師，包括擁有台灣醫師執照的醫師以及在大陸醫學院取得醫師資格的台灣醫師，受疫情影響，部分台籍醫師回到台灣，如今台心醫院預備重新重啟吸納人才。同時，台心醫院創新地將台灣健保制度和大陸醫保制度聯通，通過異地資料收集、收費等方式，為病人備妥資料，醫院幫助病人在台灣申請台灣健保、走海外急難救助渠道，“健保局”審核後，會把核退的醫療費用直接退入賬戶，病人自身不用回到台灣。



顏郁均認為，除了努力為在莞台籍人員提供醫療服務之外，還將持續引進優質護理和醫療資源，努力將台心醫院打造成東莞市、廣東省的兩岸醫療融合發展基地，人員、技術、醫療、醫藥、器械等方面試點先行，同時努力將國際先進疫苗引入台心醫院，讓百姓也能享受到同等的服務待遇。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。