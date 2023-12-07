雙C論壇：中美關係將走向何方？

由中評智庫和清華CISS中國論壇舉辦的第二屆雙C論壇12月1日下午召開，聚焦評析中美元首舊金山峰會。（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月7日電（記者 郭至君 實習記者 趙海欣）12月1日下午，由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆“雙C論壇——中美關係走向何方？”在北京召開。與會專家學者在中美元首舊金山成功會晤的背景下，就當前中美關係、台海局勢、美國對華認知等議題展開了熱烈討論。學者們普遍對這次兩國元首的會晤給予積極評價，認為元首外交對當前中美關係起到了穩定的作用，同時，學者們也認為，這次元首峰會只是中美校正關係的新起點，未來中美還需要鞏固擴大雙方共識，多對話、多合作，進一步夯實中美關係的根基，推動中美關係朝著比較健康穩定、可持續的方向發展。



參與第二屆雙C論壇的嘉賓有：對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長、教授陳須隆；清華大學戰略與安全研究中心主任、中國論壇副主席、國際關係學系教授達巍；中國人民大學國際關係學院教授、博士生導師宋偉；清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊；中國社科院美國研究所副所長、研究員袁征；復旦大學國際問題研究院教授、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇特約專家趙明昊。本場論壇的主持人為清華大學戰略與安全研究中心中國論壇秘書長張立榮。



中評智庫基金會董事長助理、研究員郭至君在會議致開場詞，她表示，中美元首時隔一年再度會晤並取得了實實在在的20多項重要成果，這充分證明，元首外交在中美關係中起到了至關重要、無可代替的作用，而深入研讀習近平主席這次在美演講，也有很多令人一振的話語，非常期待各位學界專家通過參與第二屆雙C論壇，貢獻真知灼見，深度探討中美關係的未來走向。

