北京台辦組織台胞開展“走基層 交朋友”活動

參加活動的台胞代表合影留念（主辦方供圖） 中評社北京12月3日電／北京市台辦持續推進＂我為台胞辦實事＂系列活動，落實惠台利民舉措，面向廣大在京台胞積極開展＂走基層、交朋友＂活動。11月30日組織在京台胞代表約40人，共同觀看了兩岸題材的舞台劇《尋味》。《尋味》由北京市文聯主席陳平擔任總策劃，市文聯書記、常務副主席陳寧、全總文工團黨委書記、團長錢磊、北京市台辦主任霍光峰擔任出品人，市文聯二級巡視員蘇社欽、全總文工團常務副團長兼藝術總監陳思思擔任總監制。



據瞭解，該劇目作為2023全國話劇展演季的開幕大戲，匯集了兩岸知名主創團隊共同打造。由當代著名劇作家、電影導演、教授龔應恬及中國台灣著名導演李宗熹聯合編劇，王辛剛擔任舞美視覺總監、黎仕祺擔任舞台設計顧問，周治平擔任主題曲作曲。《尋味》講述了一個跨越70年的老故事，記錄了一家人輾轉於海峽兩岸，經歷四代人的漂泊歲月。故事中個人命運的沉浮與一幅幅悲歡離合的群像在舞台上緩緩展開。精巧的場景、細膩的感情、娓娓道來的敘事為觀眾們獻上一曲歲月之歌，也引發了台灣同胞的廣泛共鳴。



現場的台胞代表表示，劇中眷村的老面館、北京的老胡同等畫面感相當鮮明，劇情以美食為媒介，展現了台灣與大陸之間的深厚聯繫和共同的文化傳承。雖然都是日常的生活點滴，但卻通過最真切的情感互動，拉近了演員和觀眾的距離，從而也拉近了兩岸同胞之間的距離。